Получал награду от Стефанчука и обещал Киеву "страшный обстрел": кто такой маг Велиар
- Автор
-
- Дата публикации
-
За обещанные "консультации" и "обряды" мать мальчика перевела 60 тысяч гривен
В Киеве сообщили о подозрении эзотерику Богдану Орищенко, известному как "маг Велиар". По данным следствия, он получил 60 тысяч гривен от матери семилетнего мальчика, обещая помочь ребенку с помощью магических обрядов.
Велиар неоднократно появлялся в СМИ, продавал эзотерические услуги, предсказывал масштабные обстрелы Украины и даже получил награду "Гордость и слава Украины" при участии Руслана Стефанчука. "Телеграф" расскажет, чем известен Орищенко, за что его наградили и как он оказался в центре внимания правоохранителей.
В чем подозревают Велиара
Правоохранители официально не разглашают имя, но как пишет "Українська правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах, речь идет о Богдане Орищенко.
По версии следствия, в мае 2025 года к эзотерику обратилась мать семилетнего мальчика с тяжелым диагнозом и расстройствами поведения, требующими коррекции. Воспользовавшись ее уязвимым психологическим состоянием, мужчина убедил ее оплатить "консультации" и "обряды". Женщина перевела в общей сложности 60 тысяч гривен, однако такая "помощь" не дала никакого эффекта.
"Действия "мага" квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники)", – сообщила Киевская городская прокуратура.
Телешоу, акция возле Лавры и платные "исцеления"
Как писал MediaSapiens, Орищенко родился в Доброполье в Донецкой области. Он называет себя тарологом, демонологом и "коронованным магом с мировым именем", издает эзотерические книги и собственные карты Таро.
В 2023 году Велиар устроил "отпевание" Владимира Путина и патриарха Кирилла возле Киево-Печерской лавры. Также он появлялся в программе "Ле маршрутка" с Лесей Никитюк на Новом канале – в выпуске о якобы "магическом фронте" войны. Его коммерческие предложения включают консультации, ритуалы, "марафоны" и "магические" товары.
В том же году Орещенко вручили награду "Гордость и слава Украины". Сам он объяснял награждение благотворительными взносами и помощью ВСУ.
По уточнению MediaSapiens, награда негосударственная: ее организовали Международный благотворительный фонд "Несокрушимая украинская нация" и информационно-издательский центр "Галактика". Подпись главы Верховной Рады Руслана Стефанчука стояла на поздравительных письмах к награждению.
Государственные награды Украины определены законом и вручаются после указа президента. При этом на сайте проекта "Гордость и слава Украины" эта награда названа общественной, а постановлением от 2 марта 2018 года предусмотрено ее учреждение Наградным советом.
Как "Телеграф" писал 26 июня 2026 года со ссылкой на расследование народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, Велиар предлагал "консультации по поводу пропавших" за 5 тысяч гривен. В расследовании описали и "исцеление" тяжелобольного ребенка за 1100–1500 евро: когда улучшения не наступило, эзотерик предложил повторный платный обряд. Указанный в материале официальный доход его ФЛП за 2025 год составлял 9 миллионов гривен.
Ярослав Железняк подал заявления в Бюро экономической безопасности и Национальную полицию относительно деятельности мага Велиара и Марии Тихой.
Мария Тихая (настоящее имя – Мария Арефьева) – украинская блогерша и эзотерик, которая называет себя потомственной ведьмой-некроманткой. Она стала известной после участия в шоу "Битва экстрасенсов" на СТБ, ведет соцсети и предлагает платные магические консультации и ритуалы.
По утверждению Железняка, Тихая могла брать деньги за консультации, обучение и обряды, а после получения оплаты прекращать общение с клиентами. В качестве примера депутат привел историю женщины, которая в апреле 2025 года перевела эзотерику 12 тысяч гривен из-за болезни матери.
"Более страшный обстрел" и амулет за 9 тысяч
Велиар активно ведет соцсети, в частности, на его канале в YouTube почти 150 тысяч подписчиков, еще почти 48 тысяч пользователей подписаны на его ТикТок. Там он делает расклады на картах Таро и делится прогнозами.
В последнем видео от 9 ноября на своем канале Велиар заявил, что карты Таро и собственные ощущения указывают ему на новую массированную атаку на Украину.
"Я чувствую, что враг подготовил гораздо более страшный обстрел. Сильный комбинированный удар баллистическими ракетами и шахедами", – заявил эзотерик Богдан Орищенко, известный как "маг Велиар".
В этом "предсказании" он называет срок до среды–четверга и продолжительность атаки в полтора дня. Утверждает, что ракеты полетят на Киев, Киевскую область, запад и юг Украины. Среди целей перечисляет энергетику, подстанции, жилые дома, железную дорогу и мосты через Днепр, а среди последствий – перебои со светом, водой и связью.
Между "прогнозами" Велиар рекламирует "золотого тельца" за 9 тысяч гривен вместо 13 тысяч, обещая покупателям богатство и удачу на семь поколений. В том же видео предлагает свечу-тыкву за 1300 гривен, которой приписывает способность убирать "сглаз", "проклятия" и другие "негативные программы".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Telegram набирает обороты новая схема от мошенников.