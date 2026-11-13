Получал награду от Стефанчука и обещал Киеву "страшный обстрел": кто такой маг Велиар

За обещанные "консультации" и "обряды" мать мальчика перевела 60 тысяч гривен

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В Киеве сообщили о подозрении эзотерику Богдану Орищенко, известному как "маг Велиар". По данным следствия, он получил 60 тысяч гривен от матери семилетнего мальчика, обещая помочь ребенку с помощью магических обрядов.

Велиар неоднократно появлялся в СМИ, продавал эзотерические услуги, предсказывал масштабные обстрелы Украины и даже получил награду "Гордость и слава Украины" при участии Руслана Стефанчука. "Телеграф" расскажет, чем известен Орищенко, за что его наградили и как он оказался в центре внимания правоохранителей.

В чем подозревают Велиара

Правоохранители официально не разглашают имя, но как пишет "Українська правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах, речь идет о Богдане Орищенко.

По версии следствия, в мае 2025 года к эзотерику обратилась мать семилетнего мальчика с тяжелым диагнозом и расстройствами поведения, требующими коррекции. Воспользовавшись ее уязвимым психологическим состоянием, мужчина убедил ее оплатить "консультации" и "обряды". Женщина перевела в общей сложности 60 тысяч гривен, однако такая "помощь" не дала никакого эффекта.

"Действия "мага" квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники)", – сообщила Киевская городская прокуратура.

Телешоу, акция возле Лавры и платные "исцеления"

Как писал MediaSapiens, Орищенко родился в Доброполье в Донецкой области. Он называет себя тарологом, демонологом и "коронованным магом с мировым именем", издает эзотерические книги и собственные карты Таро.

В 2023 году Велиар устроил "отпевание" Владимира Путина и патриарха Кирилла возле Киево-Печерской лавры. Также он появлялся в программе "Ле маршрутка" с Лесей Никитюк на Новом канале – в выпуске о якобы "магическом фронте" войны. Его коммерческие предложения включают консультации, ритуалы, "марафоны" и "магические" товары.

В том же году Орещенко вручили награду "Гордость и слава Украины". Сам он объяснял награждение благотворительными взносами и помощью ВСУ.

По уточнению MediaSapiens, награда негосударственная: ее организовали Международный благотворительный фонд "Несокрушимая украинская нация" и информационно-издательский центр "Галактика". Подпись главы Верховной Рады Руслана Стефанчука стояла на поздравительных письмах к награждению.

Государственные награды Украины определены законом и вручаются после указа президента. При этом на сайте проекта "Гордость и слава Украины" эта награда названа общественной, а постановлением от 2 марта 2018 года предусмотрено ее учреждение Наградным советом.

Награду "Гордость и слава Украины" организовали негосударственные структуры Источник: Открытые источники

На приветственном письме о награждении Орищенко стоит подпись Руслана Стефанчука Источник: Открытые источники

Как "Телеграф" писал 26 июня 2026 года со ссылкой на расследование народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, Велиар предлагал "консультации по поводу пропавших" за 5 тысяч гривен. В расследовании описали и "исцеление" тяжелобольного ребенка за 1100–1500 евро: когда улучшения не наступило, эзотерик предложил повторный платный обряд. Указанный в материале официальный доход его ФЛП за 2025 год составлял 9 миллионов гривен.

Ярослав Железняк подал заявления в Бюро экономической безопасности и Национальную полицию относительно деятельности мага Велиара и Марии Тихой.

Мария Тихая (настоящее имя – Мария Арефьева) – украинская блогерша и эзотерик, которая называет себя потомственной ведьмой-некроманткой. Она стала известной после участия в шоу "Битва экстрасенсов" на СТБ, ведет соцсети и предлагает платные магические консультации и ритуалы.

По утверждению Железняка, Тихая могла брать деньги за консультации, обучение и обряды, а после получения оплаты прекращать общение с клиентами. В качестве примера депутат привел историю женщины, которая в апреле 2025 года перевела эзотерику 12 тысяч гривен из-за болезни матери.

"Более страшный обстрел" и амулет за 9 тысяч

Велиар активно ведет соцсети, в частности, на его канале в YouTube почти 150 тысяч подписчиков, еще почти 48 тысяч пользователей подписаны на его ТикТок. Там он делает расклады на картах Таро и делится прогнозами.

На YouTube-канале Велиар публикует прогнозы об обстрелах и рекламирует платные товары

В последнем видео от 9 ноября на своем канале Велиар заявил, что карты Таро и собственные ощущения указывают ему на новую массированную атаку на Украину.

"Я чувствую, что враг подготовил гораздо более страшный обстрел. Сильный комбинированный удар баллистическими ракетами и шахедами", – заявил эзотерик Богдан Орищенко, известный как "маг Велиар".

В этом "предсказании" он называет срок до среды–четверга и продолжительность атаки в полтора дня. Утверждает, что ракеты полетят на Киев, Киевскую область, запад и юг Украины. Среди целей перечисляет энергетику, подстанции, жилые дома, железную дорогу и мосты через Днепр, а среди последствий – перебои со светом, водой и связью.

Между "прогнозами" Велиар рекламирует "золотого тельца" за 9 тысяч гривен вместо 13 тысяч, обещая покупателям богатство и удачу на семь поколений. В том же видео предлагает свечу-тыкву за 1300 гривен, которой приписывает способность убирать "сглаз", "проклятия" и другие "негативные программы".

За золотого тельца Велиар обещал покупателям богатство и удачу на семь поколений

Свеча-тыква из рекламы эзотерика якобы снимает "сглаз"

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