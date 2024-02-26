Теперь преград нет: Венгрия таки одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО

Швеция подала свою заявку еще почти два года назад

Парламент Венгрии, которая долгое время тормозила вступление Швеции в НАТО, таки одобрила её заявку. Это было последнее препятствие на ее пути в альянс.

Об этом сообщает BBC. Венгрия стала последним из 31 государства НАТО, одобрившим заявку Швеции. В январе свое согласие на ее присоединение к альянсу дал парламент Турции — еще одной страны, которая долгое время откладывала голосование по этому вопросу.

Отмечается, что Швеция, которая двести лет не вступала в военные союзы, теперь может стать полноправным членом Североатлантического Альянса.

Напомним, что 5 февраля, венгерская оппозиция созвала заседание для ратификации вступления Швеции НАТО. Но на него просто не явились члены партии Орбана "Фидес". Заседание было перенесено на 26 февраля, которое, как можно уже понять, увенчалось успехом.

Как ранее мы писали, свою заявку Швеция подавала вместе с Финляндией спустя пару месяцев после начала российского вторжения в Украину.