Сразу в трех штатах: у Трампа хороший результат в президентской гонке

5 марта, будет самый большой день праймериз

Бывший президент Соединенных Штатов Америки победил на республиканских кокусах в трех штатах. Все три раза он обошел свою основную соперницу среди республиканцев Никки Хейли.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Айдахо и Мичигане. Самый большой день праймериз будет 5 марта.

"Дональд Трамп в субботу легко выиграл республиканские кокусы в Мичигане, где партия раскололась из-за распри, которые, как опасаются некоторые республиканцы, могут навредить его кампании в ключевом штате поля битвы, поскольку он готовится к предвыборной гонке. Всеобщие выборы в ноябре", — говорится в сообщении.

По данным Республиканской партии штата Мичиган, бывший президент победил свою главную соперницу Никки Хейли во всех 13 округах, которые участвовали в кокусах. В целом Трамп победил, получив почти 98% поддержки: 1575 голосов против всего 36 за Хейли.

В свою очередь у Хейли заканчивается время, чтобы изменить ход этой гонки. Вскоре, 5 марта, будет самый большой день праймериз. Будут голосовать 15 штатов и одна территория. Для этого была разработана выдвижения кандидатов, разделенную между праймериз и кокусом.

Для справки: Кокусы — это собрания членов партии. Праймериз — это проводят власти штатов перед президентскими выборами в США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том что бывший конгрессмен Джо Уолш внезапно отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.