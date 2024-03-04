Трамп вперше зазнав нищівної поразки на праймеріз: де республіканці віддали голоси за Хейлі

Трамп вже істерично відреагував на поразку

Експрезидент США Дональд Трамп, який балотується на посаду кандидата у президенти США на виборах 2024 року від Республіканської партії, зазнав першої поразки. Ця поразка для нього чутлива, оскільки він був вщент розгромлений у столичному окрузі Колумбія, де знаходиться Вашингтон, не зібравши там жодного голосу.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що суперниця Трампа, Ніккі Хейлі, отримала усі 19 голосів делегатів округу, що стало її першою перемогою у кампанії 2024 року.

За словами Самої Хейлі, вона не збирається залишати кампанії попри попередні поразки у кількох штатах. На її думку, виборці в США заслуговують на альтернативу Трампу.

Сам Трамп дуже болісно сприйняв поразку, оскільки опублікував через це черговий саркастичний пост у власній соцмережі. В ньому он кілька разів образив Хейлі, серед іншого порівнявши Вашингтон та Колумбію з болотом, а Хейлі назвавши "королевою боліт".

Як писав "Телеграф", до цього Трамп виграв чергові праймеріз Республіканської партії. У штаті Мічиган він обійшов Хейлі, свою конкурентку на майбутніх виборах президента із попереднім результатом 67,1% голосів проти 27,8%.

Трамп зараз має в активі три перемоги. Він зміг обійти Хейлі навіть у її рідному штаті – Південній Кароліні, де набрав 60% проти її 40%.