Ввод войск НАТО в Украину: во Франции и Германии сделали новые заявления

Рассматриваются разные варианты помощи Украине

Об отправке войск в Украину "не может быть и речи". Однако Франция предлагает союзникам рассмотреть новые варианты помощи Киеву.

Об этом в эфире телеканала BFMTV-RMC заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он подчеркнул, что обсуждение темы помощи Украине не касается направления военных туда для участия в боевых действиях. При это он отметил, что "мы уже не в той ситуации, которая была два года назад".

"Различные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях", — подчеркнул министр.

Лекорню очертил несколько направлений помощи Украине. Он также упомянул "схемы военного присутствия для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле".

"Как вы знаете, чем больше Украине нужно призывать в армию, то есть увеличивать ее численность, тем больше потребность в массовом увеличении подготовки", — сказал министр.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что отправка войск в Украину обсуждалась. В то же время он отметил, что Берлин такой возможности не предполагает.

"Никто не хочет вводить наземные войска в Украину. Конечно, это обсуждается. Здесь проходит решающая черта, которую мы не преступим. Мы не станем партией войны. И именно поэтому Taurus еще не поставили", — заявил Писториус.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку войск исключать нельзя, но пока среди союзников такого консенсуса нет.

После этого власти Польши, Швеции, Германии, Финляндии и Великобритании сделали заявления о том, что планов по развертыванию военного контингента в Украине у них нет. Позже такую же позицию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.