Поклонникам "русского мира" к просмотру: глава МИД Литвы высказался по поводу оскароносного фильма о Мариуполе

"Лучший документальный фильм этих лет"

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" завоевал премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм. Увлечение этой картиной выразил и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По этому он написал на своей странице в Twitter (X). Он рекомендует обязательно посмотреть этот фильм всем, кто хочет знать, как выглядит российский "мир".

"Посмотрите его и поймите, почему Украина никогда не сдастся", – отметил Ландсбергис.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения самой престижной кинопремией мира — "Оскар-2024".

"20 дней в Мариуполе" стал победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". За 96 лет существования этой премии Американской киноакадемии, документальная лента режиссера Мстислава Чернова стала третьим украинским фильмом, номинированным на "Оскар".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на историческое событие. Он сказал: ""20 дней в Мариуполе" — фильм, показывающий правду о российском терроризме.

Ранее "Телеграф" писал, что героиня "20 дней в Мариуполе" поделилась впечатлениями о фильме киноленты.