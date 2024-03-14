У Кремля нет плана на случай смерти Путина: что на Западе пишут о российских "выборах"

Результат "выборов" в РФ очевиден, однако западные аналитики указывают на важные моменты.

Голосование на "выборах" президента РФ в 2024 году продлится три дня — с 15 по 17 марта. Однако результат "волеизъявления" очевиден — диктатор Владимир Путин готовится провести еще шесть лет в кремлевском кресле.

Что о "выборах" в России пишут западные аналитики — узнавал "Телеграф".

Осуществилась мечта Путина и старых силовиков

"Сколько вам будет лет, когда в 2030-м истечет следующий президентский срок Владимира Путина? Кто из современных мировых лидеров все еще будет при должности? К тому времени Путин будет у власти уже 29 лет, и во время его правления родится чуть меньше половины населения Земли на тот момент", — этими словами начинается материал британского писателя и историка Оуэна Мэттьюза для The Spectator.

Мэттьюз называет главу Кремля "царем-пустым местом". Война против Украины, которую Путин развязал, чтобы утвердить величие России, показала миру, что хваленная российская армия не способна одержать победу над меньшими по размерам украинскими силами.

"Вместо того чтобы остановить расширение НАТО, [Путин] способствовал его расширению на ранее нейтральные Швецию и Финляндию. Вторжение уничтожило ключевые секторы российской экономики…, внезапно приостановило иностранные инвестиции и сделало Россию экономическим вассалом Китая, — пишет британский автор. — Война разрешила Путину и старым силовикам, которые его окружают, осуществить мечту, к которой, возможно, стремятся многие пожилые люди, но мало кто ее достигает — создать будущее, отражающее идеализированную версию прошлого их страны".

Россия сейчас скорее напоминает страну середины XX, а не XXI века. Оуэн Мэттьюз отмечает, что Путин сделал фетишем защиту российского суверенитета, который на самом деле никто никогда не пытался уничтожить.

В то же время, отмечает историк, "секрет успеха" Путина состоит в том, что он не является диктатором, удерживающим свою власть исключительно репрессиями и пропагандой. У него все еще есть активная поддержка россиян, с которыми разделяет видение России как могущественной нации, которую якобы хочет уничтожить Запад. Ключевой вопрос политического выживания Путина состоит в том, на сколько ему хватит ресурсов. Ведь нынешний экономический бум в России, естественно, связан с огромным увеличением государственных расходов на войну, которые не могут продолжаться вечно.

"Чем именно закончится война в Украине и на каких условиях остается непонятным. Но Министерство финансов России, со своей стороны, предполагает в своем бюджетном прогнозе, что военные расходы существенно сократятся в 2025 году. Это означало бы мир — или, по крайней мере, тупиковую ситуацию — дивиденд, который должен высвободить больше денег, чтобы заплатить за радужные обещания Путина электорату, но учитывая, что иностранные инвестиции мертвы, целые сектора экономики уничтожены, а западные санкции вряд ли будут сняты в течение некоторого времени, остается загадкой, как Кремль ожидает, что российская экономика вернется к своей довоенной форме", — подчеркивает Оуэн Мэттьюз.

Лакмусовая бумажка для админресурса

Британский эксперт Адам Лентон обращает внимание на три ключевых момента, нуждающихся в анализе во время президентских выборов в России.

Во-первых, сравнительно мало упоминаний о войне: "Стратегия Кремля на протяжении всего конфликта полагалась на молчаливое согласие общественности и отстранение от военных действий в обмен на относительно нормальную ситуацию дома", — пишет Лентон. Но среди российского населения растет усталость от войны – доказательством тому результаты недавних опросов, в которых большинство россиян высказались за начало мирных переговоров – хотя неизвестно, на каких условиях.

Именно поэтому послание Путина Федеральному Собранию России 29 февраля началась и закончилась восхвалением военных достижений, но основная его часть была посвящена перечислению достижений, программ и целей, в значительной степени далеких от войны.

Второй момент – это давление для достижения нужных главе Кремля результатов.

"Для чиновников выборы являются лакмусовой бумажкой на их способность собрать админресурс и принести Путину неожиданный результат от электората. Большинство отчетов свидетельствуют о том, что Кремль надеется обеспечить явку по крайней мере 70% избирателей, и что примерно 80% голосов отдадут за Путина, что превысит его показатель в 76,7% в 2018 году", — отмечает эксперт.

Что касается обеспечения высокой явки, одной из тактик российских чиновников является давление на госслужащих и работников государственных компаний, чтобы они массово пришли на избирательные участки. Но учитывая, что экономика находится в состоянии войны и острой нехватки рабочей силы, неясно, сработает ли этот подход. Уверенность людей в неотвратимой победе Путина также не прибавляет желания идти голосовать.

Во главе "избирательной машины" в РФ стоит Сергей Кириенко, которого называли куратором оккупированного Донбасса. Недавно обнародованные документы свидетельствуют, что команда Кириенко потратила более 1 млрд долларов на предварительную фальсификацию выборов, спонсируя фильмы, сериалы и видеоигры, переполненные пророссийскими и антизападными сообщениями. Такие масштабные инвестиции указывают на определенный уровень беспокойства Кремля.

Также Путину на руку сыграют новые правила голосования – выборы продлятся три дня, а использование системы электронного "волеизъявления" облегчит выполнение задачи по повышению явки.

"Существуют также откровенно принудительные способы обеспечить достижение целей голосования. Особенно это касается миллионов украинцев, которые сейчас находятся под российской оккупацией, и испытывают сильное давление со стороны оккупационных властей", — напоминает эксперт.

Третий момент – это подавление политической оппозиции. Смерть Алексея Навального стала сильным ударом для оппозиции и символом состояния политических репрессий в России.

На предыдущих выборах в противовес Путину обычно выступал кандидат от так называемой "либеральной оппозиции". В этом году таким кандидатом некоторые считали Бориса Надеждина. Однако Центральная избирательная комиссия РФ отказала ему в регистрации.

"Масштабы траура общественности по Навальному и энтузиазм относительно Надеждина указывают, что, несмотря на драконовскую цензуру и репрессии времен войны, остается значительный блок россиян, стремящихся к настоящим политическим альтернативам", — считает Адам Лентон.

Кто после Путина

Аналитик и журналист американского канала CNN Нейтан Ходж в своем материале указывает на то, что 71-летний Путин и его окружение до сих пор не делают никаких видимых приготовлений к постпутинской эре.

"Хотя Путин, похоже, не торопится искать преемника, некоторые "наблюдатели" в Кремле отмечают, что переизбрание Путина освещает проблему: созданная за последние два десятилетия под его правлением система хрупкая, геронтократическая (когда вся политическая власть принадлежит людям старшего возраста. – Ред.) и уязвимая перед большым потрясением, прежде всего, болезнью или смертью человека на вершине", — говорится в материале.

Появляющиеся в анонимных Telegram-каналах слухи о здоровье российского диктатора могут свидетельствовать об опасениях в Кремле относительно наследования. По российскому законодательству, если Путин умрет или будет недееспособным, его полномочия временно возьмет на себя глава правительства — сейчас этот пост занимает премьер-министр Мишустин. Но это сценарий, написанный на бумагах.

"В советской системе существовало основанное на консенсусе Политбюро, установившее относительно стабильный (хотя и непрозрачный) механизм передачи власти — некоторые обозреватели приравнивают ближайшее окружение Путина, в которое входят состоятельные друзья, представители аппарата госбезопасности и лояльные технократы, к своему роду Политбюро 2.0, которое могло бы управлять потенциальной преемственностью", — отмечается в статье.

Еще одну "схему" Путин провернул в 2008 году, когда номинально уступил свое президентское кресло Медведеву, однако, по сути, продолжал руководить страной с должности премьера. Некоторые политические обозреватели предполагают, что никакой реальной конкуренции за наследование в РФ не будет до 2030-х годов, когда истечет шестилетний президентский срок Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" проанализировал, что означают рейды российских добровольцев на территории РФ, и растущее количество взрывов на разных объектах, в том числе нефтеперерабатывающей промышленности.