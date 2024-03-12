"Внутри РФ начнется охота на русских, а самая жесткая резня будет в Москве": Михаил Макарук

Современная Россия уже не является ни славянской, ни православной державой, говорит эксперт

В Российской Федерации с 15 по 17 марта пройдут т. наз. выборы президента. Их еще называют "выборы Путина", учитывая то, что Кремль давно не подпускает к данном процессу хоть кого-то, способного составить даже минимальную конкуренцию "вождю". Даже в дебатах Путин не участвует, будто подчеркивая этим фарс происходящего.

Впрочем, то, что Центризбирком снял с псевдовыборов как бы оппозиционного кандидата Бориса Надеждина, испугавшись очередей, возникших из желающих поставить подпись для его регистрации, демонстрирует, что "царь" и его окружение чувствуют себе не особо уверенно.

Спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", возможны ли в РФ какие-то волнения в процессе этих выборов, а также – что может спровоцировать смуту в недоимперии.

В России, по мнению Михаила Макарука, нет, да никогда толком и не было политической оппозиции. Как и в целом – противодействия Путину внутри страны.

"Россияне, как и хотели, получили своего "царя", который пообещал им восстановление "величия". И развязал в итоге войну против Украины и всего западного мира. Войну, которую его подданные, кстати, в подавляющем числе поддерживают. Тех, кто против, очень мало. И они, как правило, выехали из страны-агрессора", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что срабатывает и финансовая подпитка. Бедняки-пьянчужки из российских деревень, которые никогда не видели унитаз, получают внушительные деньги за согласие стать участниками т. наз. "СВО". И становятся вдруг, по меркам российской глубинки, богатыми.

"Если вернутся, конечно, – уточняет Михаил Макарук. – А если нет – озолотятся (опять же, по меркам местной тьмутаракани) их родные. Которые сами же и выпихивают своих недомужиков – иди, воюй, зарабатывай!"

А российская правящая так называемая элита, не стесняясь, играет в "престолонаследие", акцентирует эксперт. Детки Пескова, Патрушева иже с ними уже имеют личные кормушки, руководящие посты. Фактически узаконен диктатурно-монархический строй. И это всех устраивает.

"Так что внутренние процессы в РФ не начнутся без внешних ударов. Один из основных – навалять оккупантам в Украине. Тогда россияне увидят, что – то ли царь, то ли бояре – плохие. И пора кого-то из них, а то и всех сразу – сносить. Что открывает дорогу для традиционной российской забавы – смуты", – поясняет Михаил Макарук.

Наша задача – отбиться, уверен он. Выбросить захватчиков с украинских земель. Построить свою "линию Маннергейма" по аналогии с полосой оборонительных сооружений, созданных в свое время финнами на Карельском перешейке недалеко от советской границы.

"И не поддерживать никаких контактов с Россией или тем, что от нее останется. Ни-ка-ких! Хоть нет сомнений, что после нашей победы с болот начнутся подвывания в стиле: "Мы же братья, но царь и бояре были плохими, а как народ русские – хоро-о-ошие!" О любых контактах с этими… нужно забыть лет на 50! Никаких научных, культурных, спортивных, экономических, политических контактов. Как минимум на полвека", – считает эксперт.

При этом, продолжает он, надо понимать, что это недоимперское тело само расчленится в процессе неминуемой смуты.

"Современная Россия уже не является в большинстве своем ни славянской, ни православной державой. Там сейчас преобладают другие народности. А русский Ванька умеет только водку пить да в "СВО" умирать. Зачинать детей он практически неспособен. Потому верх берут мусульманские народности, татары, башкиры, – подчеркивает Михаил Макарук. – Простой пример. Сейчас на Бахмутском направлении стоит подразделение "Ахмат". Но там нет бородатых чеченцев. Зато есть "русаки", которых они наняли. А бородатые чеченцы сидят дома, накапливая силы для дележа России, когда придет время. И тогда-то внутри РФ начнется охота на русских. Думаю, в процессе смуты самая жесткая резня будет в Москве, поскольку там сконцентрированы те, кого условная глубинка (читай – фактически вся прочая Россия) люто ненавидит".

Тот же Татарстан, напоминает эксперт, имеет огромные нефтяные ресурсы и виды на независимость. Тот же Башкортостан, где уже вспыхивали волнения. Те же кавказские державы.

"И когда (именно "когда", а не "если") заваруха внутри РФ начнется, она будет, в том числе, по этническим признакам. И не факт, что, когда начнется "рубилово", те или иные игроки не захотят выйти за свои нынешние админграницы. Амбиции у некоторых местных царьков будут довольно большими, – уверен Михаил Макарук. – Та же Чечня может захотеть объединиться с Дагестаном и территориями Краснодарского края. А есть еще калмыки – со своими амбициями. И так далее…"