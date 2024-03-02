Завершили начатое несколько лет назад? Известный расследователь рассказал, от чего мог умереть Навальный

Убийства политзаключенных и оппозиционеров могут продолжиться, отметил Грозев

В России 1 марта похоронили оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в колонии. Расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что Навальный, скорее всего, умер в результате отравления.

Именно Грозев расследовал первое отравление Навального ядом "Новичок". Он убежден, что сценарий мог повториться. О своей версии произошедшего с Навальным расследователь рассказал в интервью журналисту Михаилу Зыгарю.

"Я считаю, что это точно условный "Новичок". Потому что то, что они "Новичком" пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и возможно попытались закончить — тем же способом. Потому что иначе остается очередное незаконченное убийство "Новичком", в который они вложили столько лет и столько денег, что оставить это дело незаконченным нельзя", — считает Грозев.

При этом расследователь подчеркнул, что это предположение не результат расследования, а его аналитический вывод. Он также выразил мнение, что убийства политзаключенных и оппозиционеров могут продолжиться.

"Мой источник после смерти Алексея намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что он больше не имеет красных линий, и таким образом заставить договариваться об Украине на своих условиях", — отметил Грозев.

Напомним, в августе 2020 года Навальный потерял сознание на борту самолета и попал в больницу в состоянии комы. Медики заподозрили у него токсическое отравление, политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и поместили в токсикологическое отделение. Однако на следующий день главврач больницы Александр Мураховский заявил, что следов яда в анализах Навального нет. Через два дня после отравления, Навального перевезли в Берлин в клинику "Шарите". Немецкие врачи заявили, что политик был отравлен. После анализов было объявлено, что речь идет о веществе из семейства "Новичок".

Из комы Навальный вышел спустя более чем две недели после отравления. Несколько месяцев Навальный с семьей оставался в Германии. Политик регулярно занимался с физиотерапевтом, чтобы восстановить двигательные функции. Ему пришлось заново учиться ходить и говорить. В январе Навальный вернулся Россию. В аэропорту его задержали силовики, на свободу он больше не вышел и умер в колонии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на похоронах Навального россияне скандировали "Россия без Путина", "Путин — убийца", "Россия будет свободной", "Путин, уходи!", и "Нет войне". Но больше всего сторонников войны возмутило "Героям слава".