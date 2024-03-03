Россия на пороге гибридной войны против еще одной страны — ISW

Кремль попытается дестабилизировать Кишинев в преддверии переговоров о вступлении Молдовы в ЕС

Россия готовит гибридную войну против Молдовы. Кремль использовал так называемый съезд депутатов всех уровней "Приднестровской Молдавской Республики" и их призыв "о помощи" как плацдарм для усиления раздора в этой стране.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете. Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал Анталийский дипломатический форум для продвижения кремлевских нарративов в отношении Молдовы.

"Вероятно, они создали условия для потенциальных гибридных операций Кремля, направленных на дестабилизацию Кишинева и предотвращение вступления страны в Европейский Союз. В частности, во время форума в Турции глава МИД России заявил, мол, правительство Молдовы "двигается по стопам Киева". Лавров также сравнил политику Молдовы по Приднестровью с Украиной до 2014-го. Кроме того, министр повторил традиционные нарративы Кремля, что Молдова дискриминирует русскоязычных, применяя "экономическое давление" на Приднестровье и блокируя переговорный процесс "5+2" по приднестровскому конфликту", — говорится в сообщении.

В ISW считают, что Кремль попытается дестабилизировать Кишинев в преддверии переговоров о вступлении Молдовы в ЕС и президентских выборов в стране после 2024 года.

Как известно, 28 февраля Приднестровье официально обратилось в Россию за помощью. На это событие уже отреагировал государственный департамент США, выразивший поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Напомним, ГУР МО Украины отметило, что просьба Приднестровья не оправдала ожидания Кремля. Управление считает, что активная кампания по дезинформации о планах квазиреспублики о присоединении к России свидетельствует о заинтересованности определенной стороны.

Ранее Телеграф писал, что военный обозреватель оценил существующие силы Приднестровья и сказал, чем Путин может ему "помочь".