Совсем заврался: что за историю придумал Дональд Трамп, и при чем здесь Зеленский

Трамп придумал историю от первого до последнего слова

Экс-президент США 16 марта во время выступления перед избирателями публично соврал им, поскольку рассказал полностью выдуманную историю, к которой еще и приплел украинского президента Владимира Зеленского. Речь идет о первой попытке импичмента Трампа и о том, как он якобы перехитрил демократов, обнародовав "запись" разговора с Зеленским в 2019 году.

Об этом сообщает CNN. Журналисты отмечают, что подробно проверили эту историю и она совершенно лжива.

Во время предвыборного митинга в штате Огайо Трамп решил рассказать о том, как ему пытались устроить импичмент. Он заявил, что якобы разрешил демократам делать заявления по его словам Зеленскому, а затем "опубликовал запись". Трамп также заявил, что демократ Нэнси Пелоси, которая тогда была спикером Палаты представителей, якобы услышала эту запись и была очень взбешена.

"Во что, черт побери, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого!… Хорошо, давайте просто сделаем вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед", – заявила она своему окружению по версии Трампа.

Но журналисты проверили эту информацию и уверенно заявляют, что история Трампа – ложь от первого до последнего слова. Никакая запись разговора с Зеленским не была обнародована, поскольку ее и не существовало, по крайней мере, с американской стороны. Соответственно, Пелоси никогда не могла услышать такую запись. Более того, как известно, телефонные разговоры президента США с иностранными лидерами не подлежат записи. В 2019 году Белый дом обнародовал лишь стенограмму разговора – ее ведут чиновники, занимающиеся прослушиванием и стенографированием.

Информацию журналистов подтвердил подполковник в отставке армии Александр Виндман. Именно он был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа и Зеленского, поскольку занимал должность главного эксперта по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома. Виндман сказал журналистам, что Трамп лжет, потому что никаких записей этого разговора просто не существует в природе.

Интереснее всего, добавляет издание, что за четыре года до этого Трамп уже рассказывал эту историю. Однако тогда она была менее драматичной и больше рассчитана на политиков, а не на простых избирателей; впрочем, еще тогда журналисты не поленились проверить ее и установили то же самое – что слова Трампа являются ложью и выдумкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победу в праймериз от своих партий в 15 штатах в "Супервторнике" 5 марта. В этот день в Штатах отбирали делегатов на съезд партий, где будет решено, кого выдвинут кандидатом в президенты на ноябрьских выборах.

Действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп, бывший глава американского государства, обеспечили себе участие в выборах и если бы избиратели голосовали сейчас, то демократа избрали бы 39% из них. На втором месте Трамп с показателем 38%.