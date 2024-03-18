Зовсім забрехався: що за історію вигадав Дональд Трамп, та до чого тут Зеленський

Трамп вигадав історію від першого до останнього слова

Експрезидент США 16 березня під час виступу перед виборцями прилюдно збрехав їм, оскільки розповів повністю вигадану історію, до якої ще й приплів українського президента Володимира Зеленського. Мова йде про першу спробу імпічменту Трампа і про те, як він нібито перехитрив демократів, оприлюднивши "запис" розмови із Зеленським у 2019 році.

Про це повідомляє CNN. Журналісти зазначають, що детально перевірили цю історію і вона абсолютно брехлива.

Під час передвиборчого мітингу в штаті Огайо Трамп вирішив розповісти про те, як йому намагалися влаштувати імпічмент. Він заявив, що нібито дозволив демократам робити заяви щодо його слів Зеленському, а потім "опублікував запис". Трамп також заявив, що демократка Ненсі Пелосі, яка тоді була спікером Палати представників, нібито почула цей запис та була дуже розлючена.

"У що, чорт забирай, ви мене втягнули? Ви чули цей дзвінок? Він не робив нічого з цього!… Добре, давайте просто удамо, що він це зробив, і продовжимо рухатися вперед", – заявила вона своєму оточенню за версією Трампа.

Але журналісти перевірили цю інформацію та з упевненістю заявляють, що історія Трампа – брехня від першого до останнього слова. Жодного запису розмови із Зеленським не було оприлюднено, оскільки його й не існувало, принаймні з американської сторони. Відповідно, Пелосі ніколи не могла почути такий запис. Щобільше, як відомо, телефонні розмови президента США з іноземними лідерами не підлягають запису. У 2019 році Білий дім оприлюднив лише стенограму розмови – її ведуть чиновники, які займаються прослуховуванням та стенографуванням.

Інформацію журналістів підтвердив підполковник армії у відставці Александр Віндман. Саме він був одним з чиновників, які слухали розмову Трампа та Зеленського, оскільки обіймав посаду головного експерта з питань України в Раді національної безпеки Білого дому. Віндман сказав журналістам, що Трамп бреше, тому що жодних записів цієї розмови просто не існує у природі.

Найцікавіше, додає видання, що за чотири роки до цього Трамп вже розповідав цю історію. Проте тоді вона була менш драматичною і більше розрахованою на політиків, а не на простих виборців; втім, ще тоді журналісти не полінувалися перевірити її та встановили те ж саме – що слова Трампа є брехнею та вигадкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп здобули перемогу в праймеріз від своїх партій у 15 штатах у "Супервівторок" 5 березня. Цього дня у Штатах відбирали делегатів на з’їзд партій, де буде вирішено, кого висунуть кандидатом у президенти на виборах у листопаді.

Чинний президент США Джо Байден та Дональд Трамп, колишній глава американської держави, забезпечили собі участь у виборах і якби виборці голосували зараз, то демократа обрали б 39% із них. На другому місці Трамп із показником у 38%.