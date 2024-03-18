Король Великобритании Чарльз III умер? Сеть переполошил фейк

Кто именно стоит за "вбросом" точно не известно

В сети появилась информация о смерти короля Великобритании Чарльза III. Однако это оказалось фейком.

Стоит отметить, что в пабликах обнародовали якобы скриншот с сайта королевской семьи. В то же время такого сообщения нет на сайте Букингемского дворца. Также такого сообщения нет и в соцсетях королевской семьи.

Также стоит отметить, что о смерти короля не написали ведущие британские СМИ. Такое сообщение обнародовали только некоторые небольшие издания.

Как известно, 6 мая 2023 года в Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ – старшего сына королевы Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве и стала 40 коронацией монарха с 1066 года.

5 февраля Букингемский дворец обнародовал информацию, что у короля Чарльза III онкологическая болезнь. Недавно монарху делали операцию на простате, а во время обследования выяснилось, что у мужчины более серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее "Телеграф" писал, что король Чарльз III впервые показался на публике после операции. Он в сопровождении супруги посетил церковь.