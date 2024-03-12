Армения может выйти из ОДКБ: Пашинян выдвинул требования к "союзникам"

Армения готова попрощаться с ОДКБ

Ереван пригрозил выходом из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и поставила ей условия. Армения требует от блока "определить зону ответственности" на ее территории.

Как сообщил во время пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян, причиной такого шага является "серия вторжений Азербайджана" в 2021 и 2022 годах, после которых от ОДКБ не поступило никакой реакции.

"Мы сейчас просим, ожидаем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении", — сказал он.

По его словам, организация и Россия говорили, что территория Армении является "красной линией" для всего союза, однако во время событий последних лет ОДКБ никакой активности не проявляла.

Пашинян добавил, что если ОДКБ покажет свое видение этого вопроса и то, где пролегает суверенная территория Армении, то все вопросы с организацией будут улажены. В противном же случае Армения выйдет из ее состава.

Как сообщалось ранее, Армения на днях потребовала от РФ вывести её пограничников из аэропорта Еревана "Звартноц", заявив, что там в полном объеме должны нести службу именно армянские войска.

Напомним, в феврале 2024 года Пашинян сказал, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Ереван усиленно создает впечатление переориентации на Запад, но в то же время важно отметить, что все два года войны между РФ и Украиной он служит одним из главных логистических хабов Кремля для обхода санкций.