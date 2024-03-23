"Путин не медлит": в Белом доме в очередной раз "разнесли" Конгресс, который ничего не делает для Украины

Возможность снабжать Украину системами ПВО и боеприпасами имеет важное значение

Российский диктатор Владимир Путин не сидит, сложа руки, пока конгрессмены не могут договориться и оказать помощь Украине. Он использует каждый день промедления, который дает ему Конгресс США, чтобы жестко атаковать Украину и убивать ее граждан.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби на брифинге 22 марта. Он отметил, что российские террористы в очередной раз атаковали Украину ракетами, причинив много разрушений.

"Это еще раз демонстрирует, насколько важно значение имеет необходимость продолжать обеспечение Украины системами ПВО, ракетами-перехватчиками и инструментами, необходимыми для защиты людей и инфраструктуры. Путин не сидит сложа руки. Он использует для своих смертоносных намерений каждую доступную ему минуту, в то время, как наш Конгресс отказывается действовать. Он не медлит, и мы тоже не должны», – сказал Кирби.

Он еще раз подчеркнул необходимость как можно быстрее принять законопроект с помощью Украине. Каждый день задержки в голосовании мешает обеспечить Украину жизненно важным вооружением и развязывает Путину руки.

"И как мы увидели только за последние два дня, каждый день задержек в Палате – это еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью", – резюмировал он.

Как писал "Телеграф", спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, из-за которого в частности тормозится помощь Украине, могут отстранить от должности. Соответствующее ходатайство уже было подано – его автором стала ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин.

Майк Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.

Однако конгрессмены от Демократической партии США в Палате представителей Конгресса предполагают, что могут защитить Джонсона от смещения. Но есть одно условие.