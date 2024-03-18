"Поддержка нужна сейчас": у Байдена снова "разнесли" Конгресс США за бездействие

Кирби подчеркнул, что время имеет значение

Украинская армия в Донецкой области вынуждена отступать перед натиском российских террористов из-за нехватки боеприпасов. Украинцы отходят на вторую и третью линии обороны, поскольку нечем стрелять – а Конгресс США в это время ничего не делает, чтобы помочь Украине.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. По его словам, Конгресс должен срочно одобрить помощь Украине, поскольку время имеет значение.

"У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. Россияне продолжают пытаться давить в западном направлении. Им нужна поддержка и она нужна сейчас", – заявил он.

Как писал "Телеграф", США после долгой паузы приняли решение выделить Украине долгожданный новый пакет помощи на 300 млн долларов. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в новом пакете были переданы боеприпасы, которых может хватить на "несколько недель, а возможно и всего на пару недель".

Однако такое выделение помощи – уникальный случай, поскольку "зашкваренные" трамписты в Конгрессе все еще блокируют миллиарды долларов помощи для Украины. Потому пакет выделили за счет сэкономленных денег Пентагона.

Пока Конгресс США не может проголосовать за выделение помощи Украине в размере 60 млрд долларов, у Пентагона нет бюджета на 2024 год. Из-за нерешительности конгрессменов страдает прежде всего обороноспособность США.