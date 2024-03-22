Джонсона хотят снять с должности спикера Палаты представителей США: кто требует и каковы шансы

Вопрос по правилам должен быть рассмотрен в течение двух пленарных дней

Спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, из-за которого в частности тормозится помощь Украине, могут отстранить от должности. Соответствующее ходатайство уже было подано.

Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк. По его словам, соответствующий документ подала ультраправая республиканка Марджери Тейлер Грин.

"Этот вопрос по правилам должен быть рассмотрен в течение двух пленарных дней. То есть, это будет после перерыва работы Палаты с 08 апреля. Выходит судьба Джонсона сейчас в руках демократов", — отметил Железняк.

Что происходит?

Как пишет CNN, это произошло на фоне недовольства по поводу законопроекта о государственном финансировании. Палата представителей должна будет рассмотреть этот вопрос в течение двух законодательных дней после ее признания. При этом 22 марта во второй половине дня Палата уходит на двухнедельный перерыв. То есть, это произойдет уже после перерыва работы Палаты с 08 апреля.

Железняк заявлет, что сейчас в Штатах шок по поводу вопроса увольнения Спикера. И больше всех в шоке о резолюции увольнения Джонсона сами республиканцы.

"Они пытаются убедить Маджеры Тейлера Грин не делать этого. Так как это очень большой пас на демократов", — объясняет он.

Впрочем, по мнению Железняка, "это пустая трата времени".

"Там очень недовольны Бюджетом многие республиканцы. Но…. Никто не будет инициировать вопрос снятия Спикера. Потому что:

А) это пустая трата времени и в таком случае вообще потом республиканцы могут потерять большинство

Б) демократы не дадут голосов на отставку.

Это если очень коротко", — говорит он.

Тем не менее ходатайство было зарегистрировано.

Событие также уже прокомментировал и известный бизнесмен и блогер Роман Шрайк. Он напомнил, что такое голосование попрошлому спикеру МакКарти в свое время не увенчалось успехом, но заняло целый месяц. А если так произойдет и сейчас, то решение по помощи Украине может стать еще дальше, чем сейчас.

"Поэтому я не знаю, как оценивать. Хуже ситуация, как мне кажется, не стала. Но можно ли из нее выдавить что-то хорошее для нас — абсолютно неясно", — говорит он.

Кто такая Марджори Тейлор Грин

Американский ультраправый политик, предпринимательница и сторонница теорий заговора. Член Палаты представителей США от 14-го избирательного округа штата Джорджия. Член Республиканской партии и сторонница Дональда Трампа.

Грин поддерживала опровергнутые теории заговора, такие как "Пиццагейт", утверждение о том, что убийства в школах были операциями под ложным флагом, и теории заговора об 11 сентября.

К слову, Железняк также напомнил один из недавних постов Грин, где она нахваливала пропагандиста Такера Карлсона.

Напомним, ранее мы писали о том, что Майк Джонсон обещает "скорое рассмотрение" для законопроекта о помощи Украине.