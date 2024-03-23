Джонсона могут защитить от потери должности: но ему выдвинули условие

Демократы готовы помочь спикеру, но не за просто так

Конгрессмены от Демократической партии США в Палате представителей Конгресса предполагают, что могут защитить спикера-трамписта Майка Джонсона от смещения, просто проголосовав против. Но есть условие – Джонсон должен максимально оперативно выдвинуть на голосование полный пакет помощи американским союзникам, включая Украину.

Такую возможность не исключила в частности конгрессмен от демократов Абигейл Спенбергер, сообщает CNN. Она отметила, что Джонсон может согласиться с этим условием.

"Если он сделает ответственную вещь, позволив членам Конгресса проголосовать за законопроект, который будет принят и отвечает интересам нашей национальной безопасности, а затем после этого несерьезный актер, не желающий руководить, внесет предложение о его отставке, то да, при таких обстоятельствах я его заблокирую", – сказала конгрессмен.

Несколько других демократов также подтвердили, что Демократическая партия может помочь Джонсону удержаться на должности. Но для этого он должен выполнить условие, озвученное ему.

Как писал "Телеграф", спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, из-за которого в частности тормозится помощь Украине, могут отстранить от должности. Соответствующее ходатайство уже было подано – его автором стала ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин.

Майк Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.