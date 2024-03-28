Очередной нож в спину? "Дружественная" России страна может стать крупнейшим производителем снарядов для США

Не исключено, что это сотрудничество повлияет на помощь Украине

Мировой дефицит артиллерийских снарядов заставил даже таких оружейных гигантов, как США искать возможности закупить их за рубежом. И пока ЕС не торопится обращаться к Турции за помощью, Вашингтон похоже готов серьезно углубить свои оборонные связи с Анкарой.

Как говорится в материале Bloomberg, сейчас США ведут переговоры о возможности закупать у Турции тротил и нитрогуанидин, чтобы нарастить производство 155-мм снарядов.

При этом, судя по словам источников, знакомых с ходом переговоров, Анкара может стать крупнейшим поставщиком боеприпасов для американской армии уже в этом году.

Издание отмечает, что двухлетняя война России против Украины привела к резкому спросу на боеприпасы и компоненты для их производства, чем вызвала значительны рост нагрузки на цепочки поставок оборонной продукции. В частности пробуксовка наблюдается в поставках тротила.

После того как Турция наконец одобрила вступление Швеции в НАТО, военное сотрудничество между Анкарой и Вашингтоном резко набрало обороты, включая снятие блока на поставки американских самолетов F-16 и боеприпасов к ним на 23 миллиарда долларов.

В свою очередь Пентагон заключил договор с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на запуск новых линий производства корпусов для 155-мм снарядов в Техасе. Подрядчиком в производстве будет выступать турецкая оружейная компания Repkon.

Таким образом ожидается, что Repkon в 2025 году будет производить около 30% всех американских 155-мм снарядов. При этом Пентагон также договорился о прямых закупках 116 тысяч боеприпасов у турецкой Arca Defense для поставок в 2024 году.

Издание отмечает, что такое партнерство демонстрирует расхождение в стратегии с ЕС, который воздерживается от закупок боеприпасов у Турции из-за ее сложных отношений с Францией, Грецией и Кипром.

Вместе с тем военный аналитик Колби Бадхвар отмечает, что закупка 116 тысяч боеприпасов "почти наверняка" является контрактом USAI, то есть они в конечном итоге будут переданы Украине.

Как сообщалось ранее, Украина получит от Германии 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера, что позволит решить дефицит снарядов в ВСУ. Поставки состоятся в три этапа и первый из них ожидается в ближайшие дни.