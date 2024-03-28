Черговий ніж у спину? "Дружня" Росії країна може стати найбільшим виробником снарядів для США

Не виключено, що ця співпраця вплине на допомогу Україні

Світовий дефіцит артилерійських снарядів змусив навіть таких збройових гігантів, як США, шукати можливості закупити їх за кордоном. І поки ЄС не поспішає звертатися до Туреччини за допомогою, Вашингтон, схоже, готовий серйозно поглибити свої оборонні зв’язки з Анкарою.

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, зараз США ведуть переговори про можливість закуповувати у Туреччини тротил та нітрогуанідин, щоб наростити виробництво 155-мм снарядів.

При цьому, судячи зі слів джерел, знайомих з переговорами, Анкара може стати найбільшим постачальником боєприпасів для американської армії вже цього року.

Видання зазначає, що дворічна війна Росії проти України призвела до різкого попиту на боєприпаси та компоненти для їх виробництва, чим спричинила значне зростання навантаження на ланцюжки поставок оборонної продукції. Зокрема пробуксування спостерігається у постачанні тротилу.

Після того, як Туреччина нарешті схвалила вступ Швеції до НАТО, військова співпраця між Анкарою та Вашингтоном різко набрала обертів, включаючи зняття блоку на постачання американських літаків F-16 та боєприпасів до них на 23 мільярди доларів.

Своєю чергою, Пентагон уклав договір з General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на запуск нових ліній виробництва корпусів для 155-мм снарядів у Техасі. Підрядником у виробництві буде турецька збройова компанія Repkon.

Таким чином очікується, що Repkon у 2025 році вироблятиме близько 30% усіх американських 155-мм снарядів. При цьому Пентагон також домовився про прямі закупівлі 116 тисяч боєприпасів у турецької Arca Defense для постачання 2024 року.

Видання зазначає, що таке партнерство демонструє розбіжність у стратегії з ЄС, яка утримується від закупівлі боєприпасів у Туреччини через її складні відносини з Францією, Грецією та Кіпром.

Водночас військовий аналітик Колбі Бадхвар зазначає, що закупівля 116 тисяч боєприпасів "майже напевно" є контрактом USAI, тобто вони, зрештою, будуть передані Україні.

Як повідомлялося раніше, Україна отримає від Німеччини 10 тисяч артилерійських снарядів із арсеналів Бундесверу, що дозволить вирішити дефіцит снарядів у ЗСУ. Постачання відбудуться у три етапи і перший з них очікується найближчими днями.