В Париж отправят оперативную группу

Польша согласилась отправить своих военнослужащих во Францию. Цель — помощь с мерами безопасности во время летних Олимпийских игр.

Об этом в Twitter (X) написал польский министр обороны Владислав Косиняк-Комыш. Как известно, накануне Минобороны Франции упоминало Польшу, когда говорило о привлечении военных из стран-союзниц к мерам безопасности.

"Вооруженные силы Польши присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и безопасности летних Олимпийских игр 2024 года", — написал Косиняк-Комыш.

По его словам, в Париж отправят оперативную группу, в том числе кинологов с собаками.

Главной задачей группы будет выявление взрывных устройств и антитеррористическая деятельность, добавил польский министр.

Опасения, в частности, вызваны терактом в Подмосковье — в ТЦ "Крокус Сити Холл". После этого уровень террористической угрозы во Франции был повышен до максимального. Позже разведка активизировала проверки прибывающих из Центральной Азии граждан.

Отметим, летние Олимпийские игры придут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаду в нейтральном статусе допущены спортсмены из России и Беларуси. Правда, им запретили участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия.

Ранее "Телеграф" писал, что после теракта в Подмосковье в РФ перенесли практически все спортивные мероприятия. Примечательно, что в понедельник 25 марта юношеская сборная России провела товарищеский поединок против команды Таджикистана (1:2), из-за чего организаторов встречи раскритиковали. Дело в том, что российские власти обвиняют граждан Таджикистана в массовом убийстве в "Крокус Сити Холле", при этом не забывая об Украине.