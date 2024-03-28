Если Франция соберется на войну, другие страны пойдут вслед — эксперт по безопасности Глен Грант

Французские войска могут стать как заслон, чтобы Россия поняла – вот линия, заходить за которую ей не дозволено

Российскому диктатору Владимиру Путину нужны слухи о мирных переговорах с Украиной только для того, чтобы собраться силами и нанести новый удар. А в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США — трудные времена могут ожидать все ведущие страны Западной Европы.

Почему президент Владимир Зеленский уволил главкома Валерия Залужного , смогут ли ВСУ прорвать "линию Суровикина" и при каких условиях Кремль согласится прекратить войну в Украине? Об этом и другом полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант рассказал во второй части эксклюзивного интервью "Телеграфу".

*О том, что мешает Украине реализовать свой потенциал на поле боя, когда будет наша победа, о Зеленском, Порошенко и о Трампе – читайте в первой части интервью.

Уставший Залужный и некомпетентные люди

— Президент Зеленский так и не объяснил, почему уволил очень популярного в армии главнокомандующего Валерия Залужного. Что вы думаете по поводу этой ситуации? Зачем он его уволил?

— Было немало некомпетентных людей в команде Залужного, кого там вообще не должно было быть. Тот, кто непосредственно руководил контрнаступлением, ни в коем случае не должен был этим заниматься. Там ни понимания, ни умения не было.

Относительно Залужного, очевидно, это было политическое увольнение, а также из-за того, что многие вещи происходили не так хорошо, как хотелось бы. Хотя Залужный – большой мотиватор. Меня волнует, что среди этих шести десятков уволенных были и очень хорошие офицеры. Возможно, Залужный был одним из них.

Хотя это совершенно очевидно, что Залужный был уставшим, и это не удивительно. Вероятно, что он в любой другой стране был бы отстранен – по причине усталости. Необходимо менять и освежать офицеров. Но чего никогда не стоит делать — это менять одного на другого, который ничем не лучше того, кого увольняют.

— Зеленский обещает новое наступление в этом году. Как вы думаете, украинская армия сейчас в состоянии прорвать "линию Суровикина" и освободить что-то существенное?

— Я так не думаю. Нет. Нет – с текущими методами управления войсками. Они должны измениться, и командование должно подходить к своей работе по-другому. Организационные военные структуры должны измениться, как и доктрина, как и методы работы.

Я не слышу ни от одного из моих друзей в украинской армии, чтобы за последнее время появлялось что-то новое. Вы же знаете старое изречение о старых мехах и молодом вине. Необходимо провести определенные фундаментальные изменения в системе и в том, как система работает, чтобы иметь успех.

Выбор между победой либо капитуляцией

— В начале войны путинский план был, без сомнения, захватить Киев и остальную часть страны, возможно, разве что за исключением нескольких западных регионов. Каков, по-вашему, план Путина сегодня?

— Я думаю, что путинский план сводится к тому, чтобы взять измором. Другими словами, довести деградацию Украины до точки, когда правительство скажет: "Ладно, мы не можем больше ничего сделать, мы должны подумать о мире". И он использует перемирие, чтобы укрепить свою армию и вернуться снова. Это его план.

Потому он пробует все. Поэтому вы можете видеть все эти PR-штучки, нарративы в медиа, что Украина проигрывает, что она выбилась из сил. Я думаю, что он считает, что выигрывает в Украине и выигрывает у НАТО, исходя из того, как действуют Венгрия, Австрия, Швейцария, Словакия и Америка. Он, очевидно, думает: "Да у нас дела обстоят отлично!" — потому что разве он интересуется потерями своих людей и танков, это для него просто ресурс, — у него в голове политика, захват территорий.

— Заявление французского президента Макрона о том, что он не исключает использования войск западных стран для помощи Украине, вызвало огромный энтузиазм среди украинцев. Когда и при каких условиях это может произойти?

— Думаю, что только при двух условиях это возможно. Самое главное условие, чтобы подобное произошло, – это атака России на страну НАТО. А НАТО – единый организм. Если она атакует НАТО – Франция будет вовлечена сразу.

Второе возможное условие: если Россия прорвется и снова пойдет на Киев или Одессу – возможно, тогда французский президент отправит свои войска на защиту. Или, по крайней мере, выставит их как заслон, чтобы Россия поняла, что вот та линия, заходить за которую не дозволено.

Я знаю, что было немало стран, которые говорили: "Мы не хотим этого делать никогда". Но на войне нет такого понятия, как "никогда". Так что если кто-то говорит: "Мы никогда не отправим американские войска на место событий", — это странное заявление, потому что вы знать не можете, что это "никогда" значит в данном случае.

И я думаю: если Франция примет решение, это означает, что она собирается реально воевать, а не просто привезти своих солдат во Львов на праздники. Но если Франция решит, что она собирается воевать или собирается подойти к линии фронта, чтобы обозначить линию для Путина, куда он должен знать, что ему дорога закрыта, тогда, думаю, и другие страны пойдут вслед.

— Вы уже упоминали об идее мирных переговоров, и в Украине много говорят об этом. При каких условиях Путин мог бы согласиться остановить войну и что он наверняка за это захочет?

— Единственное условие прекратить воевать — когда он получит Украину. Вот и все.

Поэтому вам следует помнить, что не бывает мирных переговоров с Путиным. Может быть только капитуляция. Поэтому у вас есть выбор между капитуляцией и войной. Он не собирается давать вам ничегошеньки, пока не получит Украину. Точка.

А то, что вы называете "мирными переговорами", для него только прекращение огня. Политический шаг, чтобы выиграть время, чтобы сделать еще что-то, чем он занимался с 2014 года. Не забывайте, что он делал в Грузии, что он делал с Молдовой, да где угодно. Он просто пользуется временем. Так что мира не будет. Вы либо побеждаете, либо капитулируете. "Мирные переговоры" – неправильное словосочетание.

— А сколько ему может понадобиться времени, чтобы подготовиться к новой атаке?

— Года два. А может быть, и меньше. Если он будет видеть политическую слабину, то меньше. Я имею в виду, сколько он дал президенту Порошенко после Минских договоренностей? Два года, а затем – снова усиление давления. И эти два года он будет продолжать атаковать в других областях. Если он не будет атаковать военно, он будет атаковать в сфере PR, будет атаковать банковскую систему, пытаться сломать IT-системы и делать другие подобные вещи. Так что не будет никакого мира с Путиным – помните это!

Украинский солдат стоит шести-восьми российских

— Но что тогда нам, украинцам, делать? Мы маленькая – по сравнению с Россией – страна. Как нам ее победить?

— Украина – большая страна с огромными ресурсами.

— Да ведь Россия больше!

— Нет, Россия не больше. Что такое Россия – если внимательно посмотреть на нее? Там масса всего неэффективного, сломанного, ненужного. У вас гораздо лучше. По сравнению с Россией вы могли бы быть страной уровня болида из "Формулы-1", который соревнуется против старой "Шкоды". Но вам не добиться этого с вашим нынешним руководством. Вам это не удастся из-за некомпетентности людей, которые руководят. Хотя в принципе нет никаких причин, почему Украина не может разрушить Россию сверху до самого низа!

Взгляните на действия ваших морских дронов. И у вас уже появляются дальнобойные дроны, с которыми вы можете достигать целей далеко в глубь территории России. И тут у меня возникает вопрос, почему ни один из них еще не был применен для того, чтобы разрушить Керченский мост ? Хотя – подождем и понаблюдаем. Вы вполне способны победить Россию как страна, более чем способны в любом аспекте.

Возьмем солдата. Если он хорошо снаряжен, ваш солдат стоит шести, а то и восьми российских. Так что вы их можете победить, нужна только организация, креативное мышление и правильная стратегия. Но для этого нужно решить, как мелкие бизнесы в Украине сделать прибыльными – чтобы вы получили больше денег, которые вливались бы в систему. Здесь немало работы, и очень много работы для парламентариев в том числе.

А что они сейчас реально делают? Они возятся с 4 тысячами поправок в закон о мобилизации . Но это детские поправки. Потому что любой закон, имеющий 4 тысячи поправок, – это не закон. Он должен быть отозван на 200-й или на 500-й поправке. Потому что уже тогда стоило бы понять, что с ним не все хорошо и что это явно не тот документ, который можно использовать как закон.

Где же лучшие юристы, которые должны писать ваши законы? Их не видно. У вас идиоты пишут законы. Или это намеренно? Я думаю, что да. Я думаю, это делается намеренно, чтобы не было никакой парламентской работы.

У Трампа на что угодно ума хватит

— И последний вопрос. Эксперты говорят, что шансы на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США достаточно высоки. Что ждет Украину, если он действительно победит?

— Не думаю, что вам следует беспокоиться за Украину. Думаю, следует беспокоиться за весь западный мир. Украина — только маленькая частица этого сложного пазла. Если Трамп победит, у нас у всех будут проблемы. Потому что к власти приходит человек с деменцией. Приблизительно так же, как во времена провозглашения независимости Америки было с королем Георгом – у которого был сифилис, из-за чего мозг не работал. С Трампом мы окажемся в аналогичной ситуации.

Британия, Германия, Франция, Испания – у всех этих стран будут проблемы, если придет Трамп. Потому что у нас больше не будет гарантий стабильности и силы Америки за плечами. Мы не представляем, что тогда Америка захочет делать. У него на что угодно ума хватит. Он может даже увеличить денежную помощь Украине. То есть вы не можете знать, как он собирается действовать, потому что у него деменция! И люди с деменцией иррациональны. Они не знают, какое время суток в данный момент.

Вы только вслушайтесь в его спичи. Он не может даже произнести слово "Путин" — у него получается то какой-то "Питин", то "Путен". Невозможно вообще понять, что происходит у него в голове! Так что если Америка выберет его, мы все в проблемах, включая саму Америку. Единственные выгодоприобретатели, единственные люди, кому это может помочь, это китайцы и россияне. Поэтому Бог его знает!

— Тогда Европе, очевидно, придется сформировать свой военный альянс вне рамок НАТО?

— Вполне вероятно. И я подозреваю, что Украина будет частью этого альянса. Европа не захочет воевать без Украины – такова моя догадка. Но знаете, это все – большие вопросы. Трамп еще не выиграл. Давайте подождем и посмотрим. Давайте будем держать кулаки за то, что стабильность и разум победят в Америке уже в ближайшие недели.