До Парижа відправлять оперативну групу

Польща погодилася відправити своїх військовослужбовців до Франції. Мета — допомога із заходами безпеки під час літніх Олімпійських ігор.

Про це на Twitter (X) написав польський міністр оборони Владислав Косиняк-Комиш. Як відомо, напередодні Міноборони Франції згадувало Польщу, коли говорило про залучення військових із країн-союзниць до заходів безпеки.

"Збройні сили Польщі приєднаються до міжнародної коаліції, створеної Францією для підтримки підготовки та безпеки літніх Олімпійських ігор 2024 року", — написав Косиняк-Комиш.

За його словами, до Парижа відправлять оперативну групу, зокрема кінологів із собаками.

Головним завданням групи буде виявлення вибухових пристроїв та антитерористична діяльність, додав польський міністр.

Побоювання, зокрема, спричинені терактом у Підмосков’ї — у ТЦ "Крокус Сіті Холл". Після цього рівень терористичної загрози у Франції було підвищено до максимального. Пізніше розвідка активізувала перевірки громадян, які прибували з Центральної Азії.

Зазначимо, літні Олімпійські ігри прийдуть у Парижі з 26 липня до 11 серпня. На Олімпіаду в нейтральному статусі допущено спортсменів з Росії та Білорусі. Щоправда, їм заборонили брати участь у параді делегацій під час церемонії відкриття.

Раніше Телеграф писав, що після теракту в Підмосков’ї в РФ перенесли практично всі спортивні заходи. Примітно, що у понеділок, 25 березня, юнацька збірна Росії провела товариський поєдинок проти команди Таджикистану (1:2), через що організаторів зустрічі розкритикували. Справа в тому, що російська влада звинувачує громадян Таджикистану в масовому вбивстві в "Крокус Сіті Холлі", при цьому не забуваючи про Україну.