"Стыд и позор": сборная РФ проиграла Таджикистану на фоне теракта в "Крокусе"

В РФ раскритиковали само проведение игры и своих футболистов

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в России начались облавы на мигрантов, в частности из Таджикистана. Кроме того, все ближайшие спортивные мероприятия в РФ были перенесены.

Удивительно, но товарищеский матч юношеской команды РФ U-15 против сборной Таджикистана U-16 состоялся 25 марта. Об этом сообщает "Чемпионат".

Поединок, проходивший в Турции, завершился минимальной волевой победой юношей из Таджикистана со счетом 2:1. Россияне забили гол на первой минуте встречи, однако растеряли преимущество и уступили.

Российские пользователи раскритиковали само проведение игры, а также юных футболистов, которые проиграли "не понятно кому". Выступление россиян соотечественники назвали "стыдом" и "позором".

Примечательно, что Российский футбольный союз (РФС) в своих соцсетях, похоже, сознательно не анонсировал игру российских юношей против Таджикистана U-16, хотя 24 марта РФС отметил, что игры юношеских и молодежных команд РФ "начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле", а игроки будут играть в траурных повязках".

Напомним, российские власти после теракта в "Крокусе" задержали четырех граждан Таджикистана. Российские правоохранители устроили пытки арестованным таджикам, а в РФ началась массовая травля мигрантов.