Заставит отдать Крым и Донбасс? В СМИ рассказали, как Трамп планирует закончить войну России против Украины

В окружении экс-президента ведутся активные обсуждения темы войны в Украине

Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в США может оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от части своей территории. Тем самым он якобы хочет "завершить войну за 24 часа".

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова "людей, знакомых с планом" Трампа. Отмечается, что люди говорившие с Трампом и его советники на условиях анонимности сообщили, что речь идет о Крыме и Донбассе.

"В частном порядке Трамп сказал, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", а также что люди в некоторых частях Украины были бы в порядке, если бы стали частью России", — сообщает издание.

Отмечается, что не все сторонники Трампа поддерживают идею, а некоторые даже пытаются его от этого отговорить. В частности сенатор Линдси Грэм заявлял, что российский диктатор Владимир Путин должен "заплатить цену" за свое вторжение, в то время как территориальные уступки со стороны Украины могут быть расценены как вознаграждение за развязывание агрессивных войн.

Издание пишет, что сторонники идей экс-президента говорят, что США надо устранить геополитические угрозы со стороны Китая, а потому надо обратить вспять растущую зависимость России от Пекина.

При этом в предвыборном штабе кандидата от республиканцев не стали говорить напрямую о том, действительно ли он так считает.

"Любые предположения о плане президента Трампа исходят из неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что произойдет", — отметила спикер предвыборного штаба Кэролайн Ливитт.

Как сообщалось ранее, американский политик неоднократно высказывался на тему войны Украины и РФ и заявлял, что мог бы решить этот вопрос "очень быстро". После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил ему посетить Киев, чтобы обсудить детали его плана.