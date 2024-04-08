США и Китай угрожают друг другу: из-за какой страны может вспыхнуть Третья мировая

Между Китаем и Филиппинами есть неразрешенные территориальные споры, которые могут привести к войне Китая с Филиппинами и США

Война между Китаем и США, которая быстро примет характер Третьей мировой, может начаться не из-за Тайваня и даже не из-за Украины. Причиной может стать спор между Китаем и Филиппинами по поводу части акватории Южнокитайского моря; США здесь стоят на стороне филиппинского правительства, а Китай выступает противником.

Об этом пишет Fox News. Издание напоминает, что в спорной зоне много раз происходили разные инциденты. Только в марте корабли китайской береговой охраны несколько раз пытались отогнать филиппинские рыболовные суда от спорных островов, используя водометы – это происходит потому, что Пекин "не уважает" соглашение о совместной обороне между США и Филиппинами.

"Дважды в прошлом месяце, 5 и 29 числа, Государственный департамент США выдал Китаю письменные предупреждения о том, что мы готовы применить силу для выполнения наших обязательств в соответствии со статьей 4 Договора о взаимной обороне между США и Филиппинами. Это предупреждение, что мы готовы к войне", – сказал изданию эксперт по Китаю Гордон Чанг.

Китай же избрал российскую довоенную тактику косвенных угроз, которые озвучиваются неофициально. К примеру, на днях официальный англоязычный рупор китайской правящей компартии, газета China Daily, опубликовала статью заместителя директора Института морского судопроизводства КНР Ян Сяо. В публикации китаец пытается рассуждать о якобы прямых параллелях между спором Китая и Филиппин, приравнивая ситуацию к началу Первой мировой войны. А сама статья имеет красноречивое название "Манилу следует предостеречь от ужасов войны".

"Уроки Первой мировой войны должны быть учтены, особенно малыми государствами, потому что разжигание конфликта не будет служить интересам ни одной страны. Военное вмешательство США от имени Филиппин также будет катастрофическим для соседних стран. Они не осознают, что как только в Азии раздастся "выстрел из Сараево", невинные люди в странах Восточной и Юго-Восточной Азии станут самыми большими жертвами войны", — говорится в статье.

Гордон Чанг, комментируя статью, сказал, что это завуалированные угрозы, неотделимая часть китайской стратегии давления. Пекин будет оказывать давление на всех союзников США в регионе, выискивая слабое звено, поэтому он поочередно устраивает информационные и реальные провокации против Филиппин, Тайваня и Японии. Кроме того, Филиппины среди этих трех стран самые слабые, а на фоне слабости США в Украине Китай не верит, что США действительно готовы воевать ради союзника.

"Многие говорят, что мы вступим в войну с Китаем в этом или в следующем году. Я не говорю, что мы вступим, но, если мы вступим, более вероятно, что борьба начнется из-за Филиппин, чем она начнется из-за Тайваня или Японии. Если вы посмотрите на ситуацию, у вас есть все элементы для войны великих держав, которая начинается на Филиппинах", – резюмировал Чанг.

Как недавно писал "Телеграф", при этом Пекин продолжает притворяться "миротворцем". Так, в Китае по непонятной причине решили, что все стороны так называемого "украинского конфликта" уже согласны на переговоры. И Китай планирует сыграть на этих "мирных переговорах" между Украиной и Россией "собственную уникальную роль".

Но на фоне своих "мирных инициатив" Китай продолжает усиливать поддержку России. Москва получает от Пекина данные геопространственной разведки для продолжения террора против Украины, а также оптику, оборудование и даже топливо для ракет.