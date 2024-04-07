Инфицированы путинской пропагандой: республиканец Маккол пожаловался на своих сопартийцев в Конгрессе США

Конгрессмен заявил, что консервативные СМИ в США ретранслируют пропаганду россиян

Большая часть Республиканской партии США, похоже, находится под значительным влиянием российской пропаганды. Фактически путинские нарративы буквально "инфицировали" очень многих республиканцев и это уже очень заметно.

Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол в интервью Puck News, пишет американское издание The Washington Post. Маккол считает, что в этом виноваты консервативные американские СМИ, которые фактически ретранслируют российские пропагандистские нарративы.

"Есть еще несколько ночных развлекательных шоу, которые, похоже, крутят, как мне кажется, российскую пропаганду — и она почти идентична тому, что говорят в росСМИ, в нашем эфире… Я имею в виду людей, читающих разные издания, посвященные теориям заговора, просто не соответствующие действительности, и они фактически моделируют российскую пропаганду", – сказал он.

На вопросы журналистов, о которых именно республиканцев идет речь, Маккол отказался отвечать напрямую. Однако конгрессмен сделал намек, сказав, что это и так понятно.

Примеров трампистов, инфицированных российской пропагандой, в Конгрессе много. Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале апреля спикер Палаты представителей, трампист Майк Джонсон обещает поставить на голосование вопрос финансовой помощи Украине, но после того, как Конгресс вернется с двухнедельного перерыва. До этого он долгое время блокировал оказание помощи.

Украинка по этническому происхождению, конгрессвумен от Республиканской партии США Виктория Спартц заявила о том, что не будет голосовать за сенатский пакет помощи для Украины. Предлагаемый Сенатом пакет предусматривает финансовую помощь в размере 60 млрд долларов.

А одна из самых скандальных конгрессменок, "зашкваренная" трампистка Марджори Тейлор Грин пытается сорвать оказание помощи Украине, угрожая инициировать вопрос об отставке Майка Джонсона. Впрочем, Джонсону уже дали понять, что могут защитить его от "зашкваренной", но есть условие, которое он должен выполнить.