В США уверены в непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

В США назвали российских пропагандистов "продавцами навоза" после заявлений о причастности Украины к теракту в "Крокусе". А все высказывания Путина и его силовиков этот счет — "бессмысленной пропагандой" и "ерундой".

Об этом во время брифинга заявил представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Он подчеркнул, что единственные, кто могут быть причастны к этому теракту, это боевики ИГИЛ.

"Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза", — сказал Джон Кирби.

Он напомнил, что в США заранее предупреждали о провокациях и сразу после теракта предположили, что виноваты в этом боевики ИГИЛ. А спустя время руководство организации официально заявило о своей причастности, опубликовав жуткие кадры расправы.

Напомним, что сегодня Следственный комитет РФ заявил о якобы "наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами". По их данным, якобы из Украины террористам перечислили крупную сумму денег, чтобы те устроили массовое убийство россиян.

Ранее с заявлением о причастности Украины к теракту в "Крокусе" заявил глава ФСБ Александр Бортников. Он считает, что наша страна "заинтересована" в терактах на территории РФ, поэтому помогала радикалам-исламистам.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему Путин проигнорировал предупреждения о терактах в России. Иностранные СМИ назвали причину, а в ФСБ обвинили США в том, что их информация была не конкретной.