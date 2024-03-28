"Полный рот навоза": у Байдена жестко ответили России на обвинения в адрес Украины
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В США уверены в непричастности Украины к теракту в "Крокусе"
В США назвали российских пропагандистов "продавцами навоза" после заявлений о причастности Украины к теракту в "Крокусе". А все высказывания Путина и его силовиков этот счет — "бессмысленной пропагандой" и "ерундой".
Об этом во время брифинга заявил представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Он подчеркнул, что единственные, кто могут быть причастны к этому теракту, это боевики ИГИЛ.
"Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза", — сказал Джон Кирби.
Он напомнил, что в США заранее предупреждали о провокациях и сразу после теракта предположили, что виноваты в этом боевики ИГИЛ. А спустя время руководство организации официально заявило о своей причастности, опубликовав жуткие кадры расправы.
Напомним, что сегодня Следственный комитет РФ заявил о якобы "наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами". По их данным, якобы из Украины террористам перечислили крупную сумму денег, чтобы те устроили массовое убийство россиян.
Ранее с заявлением о причастности Украины к теракту в "Крокусе" заявил глава ФСБ Александр Бортников. Он считает, что наша страна "заинтересована" в терактах на территории РФ, поэтому помогала радикалам-исламистам.
Также "Телеграф" рассказывал о том, почему Путин проигнорировал предупреждения о терактах в России. Иностранные СМИ назвали причину, а в ФСБ обвинили США в том, что их информация была не конкретной.