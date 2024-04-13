Самолеты разворачиваются в обратном направлении: воздушное пространство над Израилем и Ираном закрыто

Бесполетная зона также была введена и в Иордании

На фоне обострения ситуации между Ираном и Израилем в Тегеране был закрыт международный аэропорт. В то же время, Израиль сообщил о закрытии воздушного пространства с 01:00 воскресенья 14 апреля.

Аналогичный шаг сделала и Иордания, объявившая о закрытии неба на неопределенный срок. По данным СМИ, именно 14 апреля Иран может нанести ракетный удар по стране.

Учитывая многочисленные предупреждения от лидеров стран воздержаться от визитов в страны, имеющие сейчас серьезный риск эскалации конфликта, ведущая европейская авиакомпания Люфтганза приостановила авиаперевозки в Тегеран. Также к такому решению пришли Австрийские авиалинии, которые в субботу, 13 апреля, сообщили, что откладываются все полеты до 18 апреля. А на рейсах, в направлении которых входило нарушение воздушного пространства Ирана, был изменен маршрут.

Более того, израильские СМИ пишут о том, что самолет из Таиланда в Тель-Авив развернулся в обратном направлении из-за серьезной угрозы атаки со стороны Ирана. Также два рейса эмиратской авиакомпании Fly Dubai вернули обратно в Объединенные Арабские Эмираты после вылета в Израиль, якобы из-за опасений угрозы со стороны Ирана или решения Иордании закрыть свое воздушное пространство.

Ранее "Телеграф" писал, что войска Израиля были приведены в полную боевую готовность. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что из-за угрозы нападения Ирана израильтянам следует прислушаться к любым приказам, которые могут быть отданы командованием тыла.