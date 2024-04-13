Пиратство на уровне государства: Иран захватил португальское грузовое судно (видео)

Судно направлялось в Индию

В субботу, 13 апреля, Корпус стражей Исламской революции (КИР) Ирана заявил, что его спецназовцы захватили контейнеровоз MSC Aries под португальским флагом. Нападение на судно в Ормужском проливе, якобы принадлежащее Израилю, произошло во время обострения конфликта между ним и Ираном.

Об этом сообщает AP со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. Судно вышло из порта в Объединенных Арабских Эмиратах и направлялось в Индию.

Отмечается, что контейнеровоз связан с лондонской компанией Zodiac Maritime — филиалом Zodiac Group, которым руководит израильский миллиардер Эяль Офер и его семья.

"Сейчас судно направлено в территориальные воды нашей страны", — сообщило государственное агентство IRNA.

Издание AP получило доступ к видео, где видно, как спецназовцы спускаются по веревке на штабель контейнеров, чтобы захватить судно.

В то же время Центр координации морских торговых операций Королевского военно-морского флота Великобритании (UKMTO) заявил, что судно "захватили региональные власти" в Оманском заливе у портового города ОАЭ Фуджейра, не уточняя подробностей.

Судно MSC Aries последний раз фиксировали возле Дубая на пути в Ормузский пролив в пятницу, 12 апреля. Оно отключило свои данные слежения, что является обычной практикой для связанных с Израилем судов, двигающихся по региону.

По словам министра иностранных дел Израиля Исраэля Кацо, Иран совершил "пиратскую операцию с нарушением международного права".

"Я призываю Европейский Союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей иранской революции террористической организацией и немедленно применить санкции к Ирану", — говорится в сообщении в сети X.

Ранее "Телеграф" писал, что Иран выступил с предупреждением в адрес США.