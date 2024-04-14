Атака Ирана на Израиль: лидеры Великобритании и США выступили с заявлениями

Оба лидера заявили, что поддерживают Израиль и его безопасность

После "атаки возмездия" Ирана против Израиля премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джозеф Байден выступили с поддержкой Израиля, обещаниями помощи и осуждением иранского нападения. Они заявили, что работают над стабилизацией ситуации.

В частности, Сунак опубликовал свое заявление в соцсети Х. Он осудил нападение Ирана на Израиль и заверил, что работает над деэскалацией ситуации.

"Я решительно осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль… Британия будет продолжать отстаивать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак… Никто не желает видеть больше кровопролития", – написал он.

В то же время в Белом доме заявили, что США поддерживают безопасность Израиля. Президент США Джозеф Байден и его команда постоянно находятся в связи с правительством Израиля и получают информацию.

"Иран начал воздушную атаку на Израиль. Президент Байден регулярно получает обновленную информацию о ситуации от своей команды по национальной безопасности и находится на постоянной связи с израильскими официальными лицами, а также другими партнерами и союзниками. Президент Байден четко дал понять: наша поддержка безопасности Израиля железной. Соединенные Штаты будут стоять вместе с народом Израиля и будут поддерживать его оборону против этих угроз со стороны Ирана", – говорится в сообщении.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.