США предлагают Украине десятки миллиардов евро взаймы: чем придется рассчитаться

США планируют предоставить Украине огромный заем, который будет обеспечен стоимостью будущих доходов от активов России

Соединенные Штаты Америки нашли возможность предоставить Украине большую сумму в десятки миллиардов евро. Однако есть нюанс – ее предоставят в долг под залог будущих доходов от замороженных западными странами государственных активов России.

Об этом сообщает издание Financial Times. Это будет неплохим вариантом, поскольку "Группа семи" (G7) все еще не может решить, что делать с российскими активами на сумму в 260 млрд евро, замороженными в Европе.

США поддерживают идею конфискации активов РФ в полном объеме с последующей передачей их Украине. Однако европейские чиновники колеблются; они оправдывают свою нерешительность тем, что это может "нарушить международное право" и вызвать "дестабилизацию финансовых рынков". Единственное, на что согласны страны ЕС – отдавать Украине доходы от этих денег. Особенно актуальным вопрос активов РФ и доходов от них стал после того, как оказание Украине помощи от США затормозилось из-за пророссийских трампистов в Конгрессе США.

"Мы находимся в точке, в которой должны изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность иммобилизованных резервов для Украины. Мы не можем ждать. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", – прокомментировал идею заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономики Далип Сингх

Он отметил, что США планируют предоставить Украине огромный заем, который будет обеспечен стоимостью будущих доходов от активов России. Европа готова перечислять Украине годовые доходы, однако США планируют сделать несколько иначе.

"Вместо того чтобы просто перечислять годовую прибыль из резервов можно перечислять 10-летние прибыли или 30-летние прибыли. Нынешняя стоимость этих доходов составляет очень большую сумму", — резюмировал Сингх.

Ранее "Телеграф" писал, что Европейский Союз закончил подготовку закона, согласно которому Украина может начать получать деньги от замороженных российских активов. К тому же вступить в силу он может уже в июле этого года.

Также Украина сейчас разрабатывает уникальный механизм получения репараций через замороженные российские активы. Впервые в истории страна будет получать их во время войны, а не после ее окончания.