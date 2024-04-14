Атака Ірану на Ізраїль: лідери Британії та США виступили із заявами

Обидва лідери заявили, що підтримують Ізраїль та його безпеку

Після "атаки відплати" Ірану проти Ізраїля прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент США Джозеф Байден виступили із підтримкою Ізраїля, обіцяннями допомоги та засудженням іранського нападу. Вони заявили, що працюють над стабілізацією ситуації.

Зокрема Сунак опублікував свою заяву у соцмережі Х. Він засудив напад Ірану на Ізраїль та запевнив, що працює над деескалацією ситуації.

"Я рішуче засуджую безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль… Британія продовжуватиме відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх наших регіональних партнерів, включаючи Йорданію та Ірак… Ніхто не бажає бачити більше кровопролиття", – написав він.

Водночас у Білому домі заявили, що США підтримують безпеку Ізраїля. Президент США Джозеф Байден та його команда постійно перебувають на зв'язку з урядом Ізраїля та отримують інформацію.

"Іран розпочав повітряну атаку на Ізраїль. Президент Байден регулярно отримує оновлену інформацію про ситуацію від своєї команди з національної безпеки та перебуває на постійному зв'язку з ізраїльськими офіційними особами, а також з іншими партнерами та союзниками. Президент Байден чітко дав зрозуміти: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Сполучені Штати стоятимуть разом з народом Ізраїлю і підтримуватимуть його оборону проти цих загроз з боку Ірану", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.