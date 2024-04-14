Планируется серьезный ответ: СМИ подтвердили намерение Израиля ударить по Ирану

Президент США Джозеф Байден и ряд других лидеров западных стран пытались уговорить правительство Нетаньяху не наносить удар по Ирану

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что последствия ударов, официально признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.

Об этом пишет ряд израильских изданий со ссылкой на собственные источники среди чиновников правительства. Почти все подтверждают, что в ближайшее время ожидается атака на Иран "в ответ".

Однако такие планы Тель-Авива не нравятся союзникам Израиля. Президент США Джозеф Байден и ряд других лидеров западных стран пытались уговорить правительство Нетаньяху не наносить удар по Ирану, опасаясь перерастания конфликта в региональную полномасштабную войну. Известно, что Байден сказал об этом в телефонном разговоре с Нетаньяху, попросив Израиль не реагировать на иранское нападение.

Между тем, Сирия привела свои силы противовоздушной обороны в полную боевую готовность в ожидании атаки Израиля. В Сирии базируются иранские военные, а сама страна дружна с российским террористическим режимом и иранским режимом аятолл.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.