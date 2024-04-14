Планується серйозна відповідь: ЗМІ підтвердили намір Ізраїля вдарити по Ірану

Президент США Джозеф Байден та низка інших лідерів західних країн намагалася вмовити уряд Нетаньяху не завдавати удару по Ірану

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.

Про це пише низка ізраїльських видань із посиланням на власні джерела серед високопосадовців уряду. Майже всі підтверджують, що найближчим часом очікується атака на Іран "у відповідь".

Проте такі плани Тель-Авіву не подобаються союзникам Ізраїля. Президент США Джозеф Байден та низка інших лідерів західних країн намагалася вмовити уряд Нетаньяху не завдавати удару по Ірану, побоюючись переростання конфлікту у регіональну повномасштабну війну. Відомо, що Байден сказав про це у телефонній розмові з Нетаньяху, попросивши Ізраїль не реагувати безпосередньо на іранський напад.

Тим часом Сирія привела свої сили протиповітряної оборони у повну бойову готовність в очікуванні атаки Ізраїля. У Сирії базуються іранські військові, а сама країна є дружньою до російського терористичного режиму та іранського режиму аятол.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.