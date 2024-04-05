"Есть такое чувство": Подоляк сделал неожиданное заявление относительно Китая

Советник главы ОП рассказал, что КНР думает об Украине

Китай в восторге от возможности Украины защищаться. Способность нашей страны противостоять России выглядит для КНР поразительно.

Об этом в интервью ведущей Наталии Мосейчук заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он объяснил свои слова относительно Китая "психологическим ощущением".

"Китай сегодня полностью заменил собой Россию. России нет как глобального игрока… Когда у тебя партнер Россия, которую считали монстром, который может сломать кого угодно, а здесь два года Украина выдерживает это, безусловно, очень впечатляюще выглядит для Китая прежде всего. Он понимает, что, во-первых, Россия не такая, как он думал о ней. А с другой стороны, Украина это совсем другого уровня страна. Это важно для всех, в том числе для США", — отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, Китай осознает, что Россия — это совсем другого уровня страна, "маленькая, никудышная страна". По его мнению, КНР понимает, что от Запада можно получить гораздо больше выгоды.

Напомним, представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай готов посодействовать мирным переговорам между Украиной и Россией. Но это, по его словам, возможно только "своим способом".