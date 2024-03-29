Готовы помочь "своим способом": Китай заговорил о посредничестве в переговорах Украины и России

Достичь мира между РФ и Украиной можно только, создавая деэскалационные ситуации

Китай готов посодействовать мирным переговорам между Украиной и Россией, но это возможно только "своим способом". Ведь позиция КНР четкая и последовательная.

Об этом заявил спикер МИД Линь Цзянь. По его словам, прежде всего Китай придает большое значение ядерной безопасности Украины.

Цзянь подчеркнул, что уже несколько раз обнародовали позиционный документ КНР по политическому урегулированию украинского кризиса. И государство призвало Россию поддерживать безопасность атомных электростанций.

По словам спикера, достичь мира между РФ и Украиной можно только, создавая деэскалационные ситуации. Именно они обеспечат ядерную безопасность. При этом все стороны должны содействовать разрешению ситуации, а Китай, в свою очередь, готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении.

"Мы всегда были отданы конструктивной роли в достижении прекращения огня, остановке боевых действий и политическому урегулированию кризиса, и мы будем продолжать убеждать в необходимости мира и способствовать переговорам своим способом, чтобы продвинуть скорейшее политическое урегулирование кризиса", — сказал Цзянь.

Напомним, что из-за ракетной атаки на Украину 22 марта Запорожская АЭС была на грани блэкаута. Ведь отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая ее с объединенной энергосистемой Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай построил в пустыне копию столицы Тайваня. Это очевидный признак подготовки к войне.