Громкое заявление Макрона о войсках для Украины: премьер Франции поддержал, а у политиков истерика

Лидер ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен выступила с резкой критикой его слов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать введения войск НАТО в Украину для помощи в отражении российской агрессии. Его позицию поддержал и премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Габриэль Атталь в эфире радио RTL сказал, что что "мы не можем ничего исключать в войне", которая происходит "в самом сердце Европы", включая отправку наземных войск, как сказал ранее Эммануэль Макрон. Его слова цитирует Le Temps. Атталь добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.

Напомним, Макрон на пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины заявил, что нельзя исключать, что НАТО может ввести свои войска для помощи Украине. Однако пока такой вопрос не обсуждается. Он подчеркнул, что победа над Россией имеет важное значение не только для Украины, но и для всей Европы.

В то же время лидеры крайних левых и ультраправых Франции осудили Макрона, который допустил отправку западных войск в Украину в будущем, сообщает BFMTV. В частности лидер ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен выступила с резкой критикой его слов.

"Я не знаю, все ли осознают серьезность такого заявления … Эмманюэль Макрон играет в военачальника, но так небрежно говорит о жизни наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране", – заявила Ле Пен.

Кроме того, позицию Макрона раскритиковали также члены левой "Непокоренной Франции" и лидер Социалистической партии Оливье Фор. Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон назвал комментарии Макрона "безответственными" и добавил, что "война против России была бы безумием".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2023 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина не рассчитывает на введение войск НАТО.