Кто успел, тот получит: нардеп объяснил, кому консульства смогут выдать документы

Через процедуру обновления данных проходить еще раз не нужно

После приостановления предоставления услуг украинских консульств за границей для мужчин украинцы начали бить тревогу, ведь теперь мужчины призывного возраста не смогут получить документы. Однако те лица, которые подались до вторника 23 апреля и оплатили услугу, смогут ее получить.

Об этом сообщил нардеп Вадим Галайчук в эфире Новости.LIVE. Он также подчеркнул, что для этого обновлять данные не придется.

"Граждане, которые подались до 23 апреля, могут спокойно ожидать. Услуга, которую они оплатили, будет предоставлена", — сказал Галайчук, добавив, что получить документы граждане смогут в указанные во время заказа услуги сроки. То есть задержек не ожидается.

По словам нардепа, в разъяснении МИД указано, что все, кто успел к указанному сроку, беспрепятственно получат свои паспорта. Мужчинам призывного возраста повторно проходить через процедуру обновления данных не требуется.

Случаи отказа в предоставлении заказанных заранее услуг будут рассматриваться отдельно.

Напомним, что в МИД объяснили, почему прекратили предоставление консульских услуг до вступления в силу закона о мобилизации. И связано это с тем, что срок рассмотрения таких заявлений может превысить оставшееся до вступления в силу время. В МИД подчеркнули, что таким образом стремятся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конце концов предоставлена.

Ранее "Телеграф" писал, что решение Министерства иностранных дел относительно прекращения предоставления консульских услуг гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет за границей, по мнению адвоката Дарьи Тарасенко, возмутительны. Ведь никакой альтернативы не предлагается, как и условий, выполнение которых позволило получить услуги.