Що робити чоловікам без закордонних паспортів у Європі, США та Великій Британії

У країнах Європи, де не треба віза, вийти із ситуації буде легше

Чоловікам з України призовного віку перестали видавати документи в консульських установах за кордоном. Це сталося майже на місяць раніше, ніж очікувалося, ще до набуття чинності закону про мобілізацію (18 травня). Останніми місяцями у дипломатичних установах закордоном отримати послуги було проблематично через черги.

"Телеграф" розбирається, що тепер робитимуть чоловіки, яки не встигли продовжити закордонний паспорт.

Пояснення МЗС

На більшості сайтів країн ЄС в інструкціях для українців без закордонного паспорта радять просто звернутися до посольства. Але новий закон про мобілізацію передбачає, що дипустанови зможуть лише оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, захист прав та інтересів громадян України залишається пріоритетом МЗС, але в теперішніх умовах головним все ж є боротьба за виживання України.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", — пише Кулеба.

Мовляв, обов’язок оновлювати дані у ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

Чи треба закордонний паспорт

На початку повномасштабного вторгнення усі країни ЄС приймали українських біженців з будь-якими документами (наприклад, лише внутрішнім паспортом, свідоцтвом про народження і т.д.). Теоретично потрапити в Європу без закордонного паспорта можна і зараз. На сайті польського уряду вказано лише, що потрібно звернутися до прикордонників, тобто причина має бути поважною.

У Польщі скоро зміняться правила отримання податкового номера для українців (PESEL), що заодно дозволяє отримувати соцвиплати та медичні послуги. З 1 липня 2024 року умовою для оформлення цього номера буде лише дійсний закордонний паспорт громадянина України.

Водночас у Німеччині не вимагають від українців біометричний паспорт чи шенгенську візу. Такі люди все одно перебувають в країні на законних підставах і можуть оформити соціальну допомогу.

У Великій Британії при в’їзді просять закордонний паспорт з візою, при чому подавати заявку треба ще до прибуття на кордон. Документ треба для отримання дозволу на роботу (посвідка BRP), паспорт можуть попросити в лікарні NHS. Що робити без документа — не вказано, відомо лише, що можна отримати дозвіл на роботу.

У США український закордонний паспорт є обов’язковим, там ще треба, аби він мав термін придатності із великим запасом, та вільні сторінки.

Чи є це реальною проблемою

Адвокат Арам Асрян розповів "Телеграфу", що українці за кордоном все ж намагатимуться змінити свій статус.

"В цьому випадку я гадаю, що українці за кордоном, у яких закінчиться термін дії паспортів, та які не бажають повертатися до України у воєнний час, скоріш за все намагатимуться: або змінювати свій статус у Європі з "тимчасового захисту" — на офіційне "біженство", або отримати громадянство (паспорт) іншої країни, або ж просто залишаться за кордоном незаконно", — каже адвокат.

Правник додав, що паспорт є основним документом, який посвідчує особу, а європейські документи, що підтверджують тимчасовий захист українців — це є документи додаткові, що дають право лише перебувати у країні Європейського Союзу та користуватися певними привілеями та перевагами відповідно до політичних рішень Європейського Союзу.

"Щобільше, такі документи видаються до закордонних паспортів. Тобто, без чинних закордонних паспортів людина якщо і може, то користується своїми європейськими документами тимчасово (до дати закінчення терміну їх дії), і за загальними правилами вона завжди має мати при собі чинний закордонний паспорт", — зазначив правник, додавши, що питання, наскільки це рішення влади щось вирішує залишається відкритим.

Водночас в Українській Гельсінській спілці (УГС) з прав людини заявили, що ефективність впливу на чоловіків викликає сумніви.

"Скільки з тих чоловіків, які вже втекли за кордон, будуть повертатися саме для того, щоб залишитися? Ми розуміємо, що кількість таких майже дорівнює нулю в цьому випадку. А кого ж вони хочуть тоді повернути? Тих, хто і так має законні підстави, аби виїхати? То вони знову пройдуть ВЛК і виїдуть назад, просто витратять на це додатковий ресурс і час на те, аби це все зробити. Тому доречність цих дій, м’яко кажучи, викликає сумнів", — заявляє виконавчий директор УГС Олександр Павліченко.

Він додав, що так само не матимуть дії МЗС впливу й на чоловіків призовного віку, які вже давно проживають за кордоном. Для них обмеження доступу до консульських послуг може стати стимулом набути громадянство іншої країни.

Окрім цього, при закінченні дії закордонного паспорта деякі країни можуть видати так званий сірий паспорт. Це документ, який дозволяє легально перебувати на території країни, заробляти на життя, будувати кар'єру, здобувати освіту, мати сім'ю. Паспорт видають на обмежений строк, зазвичай це один-три роки. А по закінченні цього періоду його потрібно поновлювати.

Також раніше "Телеграф" писав, що особи, які подали документи у консульства до вівторка 23 квітня та сплатили послугу, зможуть її отримати.