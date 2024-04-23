"Серый" паспорт: украинцам за границей закрутят гайки, но они нашли выход

Власти пытаются побуждать уклонистов вернуться на Родину

Необходимость пополнить ряды ВСУ заставила украинские власти прибегнуть к непопулярным мерам. А после вступления в силу закона о мобилизации №10449 наши дипломатические миссии за рубежом будут отказывать в предоставлении услуги согражданам. Документ вступит в силу только в мае 2024 года, однако уже сейчас вызвал ажиотаж среди наших граждан.

Украинцы рассматривают альтернативные пути получения действительных документов для поездок по миру, в частности т.н. "серый" паспорт или паспорт иностранца. "Телеграф" решил разобраться, что это за документ.

Что такое "серый" паспорт?

"Серый" паспорт, официально названный паспортом иностранца — это документ, который выдают людям, не имеющим гражданства страны, в которой они проживают. Возможности, которые дает такой документ, зависят от страны, где он выдан.

Классически такой документ позволяет легально находиться на территории страны, зарабатывать на жизнь, строить карьеру, получать образование, иметь семью. Впрочем, "серый" паспорт выдают на ограниченный срок, обычно это один-три года. А по истечении этого периода его нужно возобновлять.

Польша

В Третьей Речи Посполитой "серым паспортом" называют Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC).

"Серый" паспорт в Польше

Этот документ выдают органы Пограничной службы иностранцам, подавшим заявление о предоставлении им международной защиты. Временное удостоверение TZTC подтверждает личность иностранца во время пребывания на территории Республики Польша в течение всего срока его действия. Также оно дает право иностранцу и его несовершеннолетним детям, указанным в документе, легально находиться в Польше до окончательного решения вопроса предоставления им международной защиты.

На официальном правительственном сайте есть образец должным образом заполненного заявления для получения такого временного удостоверения. Это облегчает процесс подачи необходимых документов для оформления этого своеобразного "серого паспорта" для беженцев и искателей убежища на территории Польши.

Германия

В ФРГ документ, заменяющий национальный паспорт для иностранцев, называется Reiseausweis für Ausländer (дорожный документ иностранца). Его выдают гражданам Украины, имеющим статус беженца или лица без гражданства в Германии.

"Серый" паспорт в Германии

Этот документ содержит биометрические данные, но его необходимо обновлять по истечении срока действия, который не может превышать три года (независимо от возраста владельца. — Ред.).

"Дорожный документ иностранца" не считают официальным удостоверением личности. Его владелец может путешествовать по странам Европейского Союза до 90 дней без визы и возвращаться в Германию при условии действительности документа и вида на жительство, выдаваемого отдельной пластиковой картой. Для въезда на Родину этот документ не нужен, достаточно внутренний или биометрический украинский паспорт.

Впрочем, получить "Дорожный документ иностранца" в Германии довольно сложно. Человек должен доказать истинную потребность в нем, предоставив соответствующие документы через административный портал страны в соответствии с их требованиями.

Латвия

В этой балтийской республике существует особый документ под названием "Паспорт негражданина". Его выдают лицам, официально не являющимся гражданами Латвии или какой-либо другой страны мира.

"Серый" паспорт в Латвии

Хотя вопросы неграждан часто приравнивают к проблеме лиц без гражданства, некоторые источники утверждают, что статус негражданина в Латвии и Эстонии является уникальным явлением, ранее не существовавшим в международном праве. Неграждане Латвии имеют особые преимущества, которых нет у граждан страны — в частности, возможность свободно путешествовать в страны Шенгенской зоны без необходимости оформления визы.

Для оформления "Паспорта негражданина" документы нужно подавать в отделения Офиса гражданства и миграционных дел (ОКМА) независимо от места жительства. Паспорт выдают в течение 10 рабочих дней или в срочном порядке за два рабочих дня по желанию заявителя (без учета даты подачи документов). О том, какие документы нужны, указано на административном портале.

Финляндия

В стране Суоми документ, заменяющий национальный паспорт для иностранцев, называется Muukalaispassi, который с финского переводится буквально как "Паспорт иностранца".

"Серый" паспорт в Финляндии

Его обязательно выдают лицам, получившим вид на жительство в Финляндии в связи с необходимостью защиты. Однако при этом у них отсутствует действительный проездной документ, удостоверяющий их личность и гражданство. Паспорт иностранца имеет ограниченный срок действия — не более пяти лет. По истечении этого периода документ нужно заменять новым.

На официальном административном портале Финляндии также подробно разъяснены все требования для получения "Паспорта иностранца". Там четко прописано, какие категории лиц имеют право на этот документ, какой пакет документов необходимо подать, куда обращаться и какой порядок действий следует соблюдать при оформлении.

Эстония

"Серый" паспорт самая маленькая страна Балтии выдает лицам без гражданства, проживающим на ее территории. Большинство владельцев такого документа — этнические россияне, которые остались там со времен Советского Союза, но после распада СССР и обретения Эстонией независимости не получили его гражданство по незнанию государственного языка и истории.

"Серый" паспорт в Эстонии

Условия получения документа таковы: во-первых, человек должен иметь разрешение на проживание в стране или законное право проживать на его территории. Во-вторых, должно быть доказано, что он не имеет заграничного проездного документа и не может его получить. Как исключение, этот документ также выдается гражданам других государств, которые по определенным причинам не имеют паспорта своей страны.

Обладатель "серого" паспорта в Эстонии имеет ряд прав. Может голосовать на муниципальных выборах, путешествовать по странам Евросоюза без визы. Ему гарантируются все те же права, что и легально проживающим в этой стране лицам — право на получение социальных услуг, возможность для детей посещать школы и детсады и т.д.

При этом владелец эстонского "серого" паспорта можно сдать экзамен по языку, истории и конституции – и станет полноценным гражданином страны-члена ЕС.