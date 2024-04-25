В США заявили, что позиция России демонстрирует коварство Кремля

Российский террористический режим 24 апреля ветировал резолюцию Организации Объединенных наций с призывом не допустить гонки ядерных вооружений в космосе, которую предложили США и Япония. Кроме России, российский союзник Китай также не поддержал резолюцию – он просто уклонился от голосования.

Об этом сообщает AP News. Согласно данным ООН, за резолюцию проголосовало 13 стран из 15, участвовавших в заседании.

Резолюция содержит призыв ко всем странам не разрабатывать и не размещать ядерное оружие или другое оружие массового поражения в космическом пространстве. В частности, это касается оружия массового поражения, которое запрещено международным договором 1967 года – среди подписантов которого были США и Россия. Также резолюция предлагает странам согласиться с необходимостью проверки соблюдения договора.

После голосования посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что позиция России демонстрирует коварство Кремля. Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается размещать ядерное оружие в космосе, но голосование демонстрирует, что российское правительство что-то скрывает.

Как ранее писал "Телеграф", Россия добавила в копилку ядерных угроз еще и ядерное оружие из космоса, о чем свидетельствуют данные американской разведки. Да, США уже проинформировали Конгресс и союзников в Европу о потенциальной угрозе разветвленной спутниковой сети Америки. Речь идет о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, вероятно с целью атаки спутников. На Западе такая перспектива была воспринята очень серьезно.

США следит за новым противоспутниковым оружием России. По данным Белого дома, это оружие все еще находится в стадии разработки и не может быть развернуто в космосе, несмотря на все желания российского террористического режима.