В поддержку ГУР МОУ: в Киеве состоялся благотворительный забег, репортаж "Телеграфа" (фото, видео)

Участие приняло более 2 тысяч человек

В субботу, 20 апреля, в Киеве прошел благотворительный забег с препятствиями Spartan KYIV 2024. Во время мероприятия проходил сбор средств на протезирование и реабилитацию бойцов, а также приобретение FPV-дронов для подразделений Главного управления разведки (ГУР),

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил забег "Спартан Киев". Он проходил на Трухановом острове, участие приняло более 2 тысяч человек.

Участники преодолевали трассу в 5 км с препятствиями разной сложности. Особой частью события стал "Пара рейс" забег для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ампутациями.

Во время которого Ян Доброносов успел пообщаться с участником Александром, имеющим протез на правой ноге. Он отметил, что потерял конечность в 2014-2015 годах в Донецкой области. Однако продолжает активно участвовать в противостоянии врагу, в частности, и путем участия в подобных событиях.

На вопрос корреспондента о том, как Александр живет без ноги, он ответил: "За 8 лет уже привык. Пока ничего не мешаете и не ограничивает". Однако мужчина планирует заменить протез на более современным с лучшей мобильностью и функционированием.

Участник забега Александр

На видео видно, что Александр без проблем преодолевал все препятствия и ловко бежал. Также еще один участник Николай прокомментировал забег, отметив положительные впечатления.

"Шикарно. Просто, шикарно. Спорт — это сила. Не надо опускать руки и отчаиваться", — сказал он.

Заметим, участие в забеге платное, то есть каждый участник при регистрации вносит взносы. Также во время мероприятия проходят благотворительные аукционы, приобщаются блоггеры, которые проводят мероприятия по сбору средств среди присутствующих во время забега. Пока еще не известно сколько средств собрано, однако в прошлом году это было 2,5 миллиона гривен.

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