Грузины снова вышли на митинги: протестуют против "российского закона"

Требования протестующих – отменить второе чтение законопроекта об иноагентах

В Грузии вечером 28 апреля многотысячные массы людей снова вышли на митинги в центр столицы страны, Тбилиси. Люди протестуют против закона "О прозрачности иностранного влияния", копирующего российский закон об "иноагентах" и угрожающего западному курсу Грузии.

Об этом пишет "Эхо Кавказа" и сообщает "Грузия Онлайн". Известно, что уже произошло как минимум одно столкновение с полицией.

Организатор митингов – неправительственная оппозиция и молодежные проевропейские движения. Участие в митингах приняли представители оппозиции, общественные активисты и простые граждане страны. Колонна протестующих растянулась по всему проспекту Руставели.

Требования протестующих – отменить второе чтение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в юридическом комитете, назначенном на 29 апреля. Также протестующие оцепили здание парламента "живой цепью". Именно там при попытке пройти на сцену, которую подготовили для митинга правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" 29 апреля, произошла стычка с полицией.

Пока несколько сотен полицейских следят за порядком возле парламента. Также там находятся тысячи протестующих. На территории замечен полицейский спецназ, готовый к силовому разгону митинга. Грузинское министерство внутренних дел уже опубликовало заявление с угрозами в адрес митингующих.

"Любое нарушение закона будет немедленно прекращаться полицией", – сказано в заявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону после протестов на улицах.