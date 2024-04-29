Грузини знову вийшли на мітинги: протестують проти "російського закону"

Вимоги протестувальників – скасувати друге читання законопроєкту про іноагентів

В Грузії ввечері 28 квітня багатотисячні маси людей знову вийшли на мітинги у центр столиці країни, Тбілісі. Люди протестують проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який копіює російський закон про "іноагентів" та є загрозою для західного курсу Грузії.

Про це пише "Ехо Кавказу" та повідомляє "Грузія Онлайн". Відомо, що вже сталася як мінімум одна сутичка з поліцією.

Організатор мітингів – неурядова опозиція та молодіжні проєвропейські рухи. Участь у мітингах взяли представники опозиції, громадські активісти та прості громадяни країни. Колона протестувальників розтягнулася по всьому проспекту Руставелі.

Вимоги протестувальників – скасувати друге читання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" в юридичному комітеті, яке було призначене на 29 квітня. Також протестувальники оточили будівлю парламенту "живим ланцюгом". Саме там під час спроби пройти на сцену, яку підготували для мітингу правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" 29 квітня, сталися сутичка з поліцією.

Наразі кілька сотень поліцейських стежать за порядком біля парламенту. Також там перебувають тисячі протестувальників. На території помічено поліцейський спецназ, готовий до силового розгону мітингу. Грузинське міністерство внутрішніх справ вже опублікувало заяву з погрозами на адресу мітингувальників.

"Будь-яке порушення закону буде негайно припинятися поліцією", – сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Грузії Саломе Зурабішвіл звернулася до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Еммануеля Макрона після протестів на вулицях.