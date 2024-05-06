"Если придет время": Шмыгаль высказался о возможной отправке войск НАТО в Украину

Сейчас Киев просит у партнеров оружие

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, как Украина относится к возможной отправке войск НАТО в Украину. О такой вероятности не раз говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что подкрепление в виде войск из стран НАТО поможет Украине оттеснить врага. Слова Шмыгаля цитирует CBC.

Вместе с тем, премьер-министр Украины подчеркнул, что сейчас Киев просит у партнеров только военную технику. Однако может прийти время, когда введение войск НАТО в Украину будет актуально, не исключил Шмыгаль

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады", — резюмировал он.

Напомним, о возможности отправки войск в Украину первым заговорил Макрон. Это вызвало истерику в Кремле. На днях президент Франции заявил, что рад такой реакции Москвы, так как она показывает, что подобная стратегия работает.

Как сообщал "Телеграф", лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить эскалацию войны. Ведь в случае проигрыша Украины США должны будут вмешаться в конфликт "с нашими военнослужащими".