Остался один шаг: Шмигаль сделал обнадеживающее заявление насчет членства Украины в НАТО

Украина уже выполнила условия для членства в Альянсе

Украина рассчитывает, что на следующем саммите НАТО будет принято решение относительно заявки Киева на членство в Альянсе. Саммит должен пройти в июле 2024 года в Вашингтоне.

Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, Украина провела все необходимые реформы.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы и теперь находимся в шаге от приглашения (в Альянс. – Ред.)", — подчеркнул он.

Как известно, Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года. Это произошло спустя семь месяцев после широкомасштабного вторжения России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего Украине ждать от саммита в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО до победы в войне против России. Основное внимание будет уделено построению "моста к членству" Киева тогда, когда позволят условия.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина в перспективе станет членом НАТО. Однако, по его мнению, для этого требуются ответные действия и согласования всех стран-членов Альянса.