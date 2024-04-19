Стало известно, какую цель атаковал Израиль во время утреннего удара по Ирану

Ядерные объекты Ирана не получили никаких повреждений

Целью утренней атаки Израиля по Ирану был радиолокатор системы ПВО возле ядерного объекта в Нетензе. Израиль атаковал объект тремя беспилотниками.

Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на американский источник. При этом Иран заявляет, что повреждения атака не нанесла и все воздушные цели были успешно сбиты системой ПВО.

Вместе с этим, стала известна информация от агентства Tasnim, которое сообщило, что ядерные объекты в районе Исфахана находятся в "полной безопасности". Это подтвердили и эксперты МАГАТЭ.

"Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что ядерные объекты Ирана не получили никаких повреждений после того, как в пятницу утром в Исфахане раздались звуки взрывов. МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесен никакой вред", — пишет издание.

Кроме того, отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "продолжает призывать всех к крайнему воздержанию и повторяет, что ядерные объекты никогда не должны быть мишенью в военных конфликтах".

Речь идет о трех небольших исследовательских реакторах, построенных с помощью Китая. Кроме того, известно, что в Исфахане находятся многие предприятия военно-промышленного комплекса.

Накануне высокопоставленный сотрудник Моссада Зоар Палти сообщил, что нанесение удара по ядерным объектам Ирана "входит в список вариантов", рассматриваемых Израилем для нанесения ответного удара после субботней атаки.

Вместе с этим телеканал CNN сообщает, что Иран и Израиль больше не будут обмениваться взаимными ударами. Такую информацию журналистам предоставили их источники в разведке. Кроме того, такой вывод сделали, учитывая, что обе страны уменьшают последствия ударов и нанесенный ущерб.

"Очевидно, что и Иран, и Израиль стремятся завершить самую опасную на сегодняшний день эскалацию между двумя региональными силами… Вскоре после утренней атаки в пятницу в Иране, источник в региональной разведке сообщил Нику Робертсону из CNN, что от Ирана не ожидается дальнейшего ответа и что прямые удары между двумя враждующими государствами окончены", — пишет CNN.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Иран после провальной атаки озвучил новую угрозу Израилю. Так, в Корпусе стражей исламской революции говорили о том, что обнаружили местонахождение "всех ядерных объектов" на территории страны.