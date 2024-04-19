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Стало известно, какую цель атаковал Израиль во время утреннего удара по Ирану

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 19 апреля 2024, 20:39

Ядерные объекты Ирана не получили никаких повреждений

Целью утренней атаки Израиля по Ирану был радиолокатор системы ПВО возле ядерного объекта в Нетензе. Израиль атаковал объект тремя беспилотниками.

Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на американский источник. При этом Иран заявляет, что повреждения атака не нанесла и все воздушные цели были успешно сбиты системой ПВО.

Вместе с этим, стала известна информация от агентства Tasnim, которое сообщило, что ядерные объекты в районе Исфахана находятся в "полной безопасности". Это подтвердили и эксперты МАГАТЭ.

"Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что ядерные объекты Ирана не получили никаких повреждений после того, как в пятницу утром в Исфахане раздались звуки взрывов. МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесен никакой вред", — пишет издание.

Кроме того, отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "продолжает призывать всех к крайнему воздержанию и повторяет, что ядерные объекты никогда не должны быть мишенью в военных конфликтах".

Речь идет о трех небольших исследовательских реакторах, построенных с помощью Китая. Кроме того, известно, что в Исфахане находятся многие предприятия военно-промышленного комплекса.

Накануне высокопоставленный сотрудник Моссада Зоар Палти сообщил, что нанесение удара по ядерным объектам Ирана "входит в список вариантов", рассматриваемых Израилем для нанесения ответного удара после субботней атаки.

Вместе с этим телеканал CNN сообщает, что Иран и Израиль больше не будут обмениваться взаимными ударами. Такую информацию журналистам предоставили их источники в разведке. Кроме того, такой вывод сделали, учитывая, что обе страны уменьшают последствия ударов и нанесенный ущерб.

"Очевидно, что и Иран, и Израиль стремятся завершить самую опасную на сегодняшний день эскалацию между двумя региональными силами… Вскоре после утренней атаки в пятницу в Иране, источник в региональной разведке сообщил Нику Робертсону из CNN, что от Ирана не ожидается дальнейшего ответа и что прямые удары между двумя враждующими государствами окончены", — пишет CNN.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Иран после провальной атаки озвучил новую угрозу Израилю. Так, в Корпусе стражей исламской революции говорили о том, что обнаружили местонахождение "всех ядерных объектов" на территории страны.

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#Ближний Восток #Иран #Израиль