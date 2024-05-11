"Ми цього очікували": Польща почала укріплювати кордон з Білоруссю

У безпеку цього кордону повинна інвестувати вся Європа

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про зміцнення кордону з Білоруссю та будівництво фортифікаційних споруд. Це обумовлено російською агресією в Україні та "невизначеною геополітичною ситуацією".

Про це пише Polskie Radio24. За словами політика, на польсько-білоруському кордоні також постійно спостерігаються випадки нелегальної міграції.

"Я знаю, що таких нелегальних перетинів кордону з кожним днем стає все більше і більше. Ми цього очікували, і тому ми сьогодні говоримо про те, щоб якнайшвидше зміцнити прикордонну інфраструктуру", — підкреслив Туск.

Міністр додав, що Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією, укріплення у багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу. Також польський політик наголосив, що у безпеку цього кордону повинна інвестувати вся Європа.

"Це зовнішній кордон не лише Польщі, а і Європейського Союзу. Вся Європа повинна буде — і я знаю, що ми цього досягнемо — інвестувати у східний кордон Польщі", — підкреслив Туск.

Під час свого візиту на польсько-білоруському кордоні прем'єр-міністр наголосив на необхідності змін у законодавстві. За його словами, солдатам і офіцерам потрібне "повне правове відчуття безпеки" під час виконання ними своїх обов'язків на кордоні.

Раніше "Телеграф" писав, що Туск занепокоєний заявою Анджея Дуди, президента Польщі, про ядерну зброю.