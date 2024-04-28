Черный дым виден издалека: на Дарнице в Киеве начался сильный пожар (видео)
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Возгорание могло начаться из-за поджога
В воскресенье, 28 апреля, на Дарнице в Киеве начался сильный пожар. Загорелось одно из многоэтажных зданий на улице Павла Полуботка.
В местных соцсетях уже есть видео с места происшествия. "Телеграф" узнал, что в настоящее время известно о пожаре на Дарнице.
На распространившихся в соцсетях видео видно, как пылает пожар на первом этаже. Валит густой черный дым, который виден даже в других районах столицы.
Спасатели уже на месте и ликвидируют пожар. Очевидцы говорят, что это здание нежилое. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за поджога.
Ранее "Телеграф" писал, что на Подоле горел бар This is Пивбар. Из здания, расположенного на Контрактовой площади, валил дым. Охрана заведения оперативно эвакуировала посетителей и персонал на улицу.
Еще раньше в Киеве загорелось здание возле Львовской площади. Там строительные материалы, которые и загорелись. Спасатели оперативно потушили пожар.
Напомним, масштабный пожар в экопарке на Осокорках в столице привел к скандалу. Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова обвинила в поджоге одну из местных строительных компаний.
На ликвидацию пожара спасатели потратили несколько часов. Некоторое время на месте дежурили сотрудники ГСЧС.