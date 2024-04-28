Черный дым виден издалека: на Дарнице в Киеве начался сильный пожар (видео)

Возгорание могло начаться из-за поджога

В воскресенье, 28 апреля, на Дарнице в Киеве начался сильный пожар. Загорелось одно из многоэтажных зданий на улице Павла Полуботка.

В местных соцсетях уже есть видео с места происшествия. "Телеграф" узнал, что в настоящее время известно о пожаре на Дарнице.

На распространившихся в соцсетях видео видно, как пылает пожар на первом этаже. Валит густой черный дым, который виден даже в других районах столицы.

Жители столицы сообщают, что дым виден и в других районах Киева.

Спасатели уже на месте и ликвидируют пожар. Очевидцы говорят, что это здание нежилое. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за поджога.

Видео с места происшествия

Загорелось здание на улице Павла Полуботка

Ранее "Телеграф" писал, что на Подоле горел бар This is Пивбар. Из здания, расположенного на Контрактовой площади, валил дым. Охрана заведения оперативно эвакуировала посетителей и персонал на улицу.

Еще раньше в Киеве загорелось здание возле Львовской площади. Там строительные материалы, которые и загорелись. Спасатели оперативно потушили пожар.

Напомним, масштабный пожар в экопарке на Осокорках в столице привел к скандалу. Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова обвинила в поджоге одну из местных строительных компаний.

На ликвидацию пожара спасатели потратили несколько часов. Некоторое время на месте дежурили сотрудники ГСЧС.